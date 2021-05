El plan de América: Osorio y una estrella de Millonarios ¿llegarán?

América de Cali se despidió de la lucha por el primer título de la Liga BetPlay 2021 al caer contra Millonarios en los cuartos de final y ahora está enfocado en avanzar de ronda en la Copa Libertadores a falta de una fecha para que finalice la fase de grupos.



Sin embargo, desde el interior del cuadro escarlata ya piensan en el proyecto del segundo semestre, el cual estará comandado, si nada extraordinario ocurre, por Juan Carlos Osorio, DT mundialista con pasado reciente en Atlético Nacional.



En un diálogo con Zona Libre de Humo, Tulio Gómez, máximo accionista del equipo escarlata, reveló detalles del plan del club a futuro, en el que aseguró que la llegada de Osorio es casi que un hecho y que la institución ya se está moviendo para romper el mercado con una de las figuras de la Liga y de Millonarios, Cristian Arango.





"Ya todo está acordado con Juan Carlos Osorio para que sea nombrado como nuevo DT. No sé con cuantos integrantes venga Osorio. No es un experimento, no es una apuesta, es un DT con bagaje, con experiencia internacional", dijo.



Y añadió: "'Chicho' Arango y Diego Herazo los quiere Juan Carlos Osorio. Por 'Chicho' nos estamos moviendo, estamos buscando la forma, tal vez con un inversionista".



Asimismo, Gómez se refirió a la posibilidad de reforzar la plantilla con Hugo Rodallega y Jonathan Copete, enviándole un dardo a uno y descartando por completo al otro.



"Rodallega nos viene amenazando desde que Oreste era el presidente de América, ojalá ahora en junio que termina contrato se anime y venga... Jonathan Copete no está en carpeta", finalizó.