Otra vez Sebastián Villa: videos indignan a hinchas de Boca Juniors

Sebastián Villa cumplió 25 años este miércoles, 19 de diciembre. Y a pesar de que este jueves Boca Juniors enfrenta al Barcelona de Ecuador por Copa Libertadores, el atacante colombiano decidió festejar su fecha. Y como toda reunión de cumpleaños, hubo invitados y regalos. Villa publicó un par de videos en sus redes sociales, y los aficionados estallaron en su contra.



En los video aparecen tres amigos de Villa, que fueron a su casa con obsequios. Martín Macazaga, quien hace parte de la agencia de representación del futbolista; también Gabriel Fortes y un amigo ecuatoriano. Hasta PlayStation le regalaron al colombiano, mientras le dedicaban una reconocida canción de cumpleaños, del artista vallenato Diomedes Díaz.



Las críticas no se hicieron esperar de parte de los aficionados de Boca Juniors, primero porque decidió celebrar a un día de un partido importante en la Libertadores. Segundo, porque no hay ningún tipo de cuidado, de protocolo sanitario, para evitar un contagio de covid-19, cuando en Argentina hay múltiples casos y hasta River Plate, equipo rival, tuvo un contagio masivo.



Incluso en Boca Juniors, el arquero Esteban Andrada y Carlos Tévez han pasado por casos positivos de coronavirus; cosa que parece no importarle a Sebastián Villa, quien, según la prensa argentina, ha enfurecido al Consejo de Fútbol de Boca y al entrenador Miguel Russo.



Villa se expone ahora a una sanción económica y, posiblemente, a otro castigo por su comportamiento.