James Rodríguez: Sao Paulo lo dosifica para evitar nuevas lesiones

James Rodríguez ha comenzado a sumar minutos en el Sao Paulo. El volante jugó 24 ante Flamengo y 45 ante Botafogo en lo que fue su primer partido como inicialista. El colombiano no jugaba desde abril y el equipo lo quiere llevar de a poco para evitar lesiones.



Lucas Silvestre, asistente técnico de Dorival Júnior, dio detalles del plan que tienen para el jugador de la Selección Colombia y reveló que de apoco comenzarán a aumentar los minutos en campo.



“La idea con James era 45′, un máximo de 60′. Como perdí a Pablo al principio y me perdí uno de los momentos de sustitución, no pude retener a James y luego sacarlo. Preferimos cambiar en el descanso y poner a Lucas”, explicó el asistente técnico del 'Tricolor'.



“Con James no hay manera de ser diferente. Viene de un período más largo parado. Aprovechamos este periodo para trabajar con él. Ha evolucionado mucho en la parte física. Hoy esa era la idea, porque el miércoles no pudimos usarlo. Es una carga paulatina, porque en este momento el riesgo de lesión es muy alto para un deportista que está volviendo. La base son los datos de la fisiología, que nos proporciona este juego y también los siguientes entrenamientos”, añadió Silvestre, quién se apoyará en la tecnología para sacar el mayor provecho posible del volante de 32 años.