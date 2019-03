Fabra, cada vez más cerca de volver a jugar un partido con Boca

Más de 10 meses después de haber jugado su último partido con Boca, Frank Fabra sigue esperando la oportunidad para reaparecer. Ante San Martín de Tucumán, como ya había ocurrido frente a Deportes Tolima, volvió a ser parte de una convocatoria xeneize y estuvo sentado en el banco de suplentes. Otra vez, al igual que por la Copa Libertadores, no le tocó ingresar pero ser nuevamente parte de los 18 futbolistas que firmaron planilla lo acerca cada vez más al regreso.



Si bien a comienzos de febrero jugó en Reserva (en total fueron cinco encuentros), su último partido con la camiseta azul y oro sigue remontándose al 17 de mayo del año pasado, en un triunfo 5-0 ante Alianza Lima. Después de aquel choque copero se incorporó a la selección colombina y en la antesala del Mundial, confirmado en la lista de 23 futbolistas que había elaborado José Pekerman, sufrió la rotura de los ligamentos cruzados de su rodilla. De Rusia volvió a Buenos Aires para ser operado y encarar la recuperación con los profesionales del club de la Ribera. Superada la etapa de quirófano, piletas y gimnasios, ahora necesita ganar ritmo de competencia para pelear por recuperar la titularidad.

El kinesiólogo Martín Petrlli lleva 15 años al lado de Pekerman y fue parte de su grupo de trabajo en Colombia. En diálogo con LA NACION contó que "en el deporte de alto rendimiento se realizan múltiples estudios, evaluaciones donde se monitorean las cargas, fatiga y estado de recuperación". Y puntualizó: "Durante los años en la selección trabajamos de forma multidisciplinaria para disminuir o minimizar el riesgo de cualquier tipo de lesión, especialmente en la previa al mundial. No tuvimos ningún parámetro que nos marque riesgo de lesión en Italia durante la preparación antes de viajar a Rusia y sin embargo faltando tres días se dio la lesión de Fabra. Fue una noticia triste, pero él se comporto como un verdadero profesional".



Sobre el proceso y los tiempos de recuperación explicó que "no hay dos rodillas iguales porque no hay dos pacientes iguales. Cada persona evoluciona con la rehabilitación y progresa dependiendo de muchísimas variantes". "Estamos acostumbrados a pensar en fechas de altas deportivas y no se trata de jugar la carrera a ver quién vuelve antes a la cancha; hay que priorizar la calidad de la recuperación por sobre el tiempo", marcó Petrelli.



Esteban Andrada, Julio Buffarini, Lisandro Ezequiel López, Carlos Izquierdoz, Emmanuel Mas e Iván Marcone. El módulo defensivo que diseñó Gustavo Alfaro tiene nombres propios. El entrenador considera que el conocimiento dado por la suma de partidos es un aspecto clave para lograr solidez de equipo. La retaguardia de Boca está afirmada en ese sentido. Fabra tendrá que pelear por volver a ser el lateral izquierdo que ofrecía anticipo, proyección y ataque. Primero detrás del propio colombiano y luego relegado Lucas Olaza, Mas nunca pudo afirmarse en la era de los Barros Schelotto, pero con Alfaro se adueñó del puesto. El técnico consiguió elevar no solo el nivel del sanjuanino, sino también el de Buffarini, Emanuel Reynoso y el propio Carlos Tevez. El próximo desafío del DT será volver a dar con la mejor versión de Fabra, que en Boca disputó 61 encuentros y marcó siete goles.



En el cuerpo técnico proyectaban ya desde enero que Fabra estaría en óptimas condiciones para pelear por un lugar en el equipo recién en el segundo semestre del año. Consideran que una lesión ligamentaria queda completamente atrás recién después de dos pretemporadas; ya hecha la de verano, la que se extenderá por la Copa América le permitirá completar el proceso.



De verse en el primer Mundial de su carrera a comenzar a desandar un camino desde la Reserva, Fabra trabaja para recuperar su lugar. Un desafío que el colombino ya encaró y que Boca espera le signifique reencontrar a un futbolista de nivel internacional.



Canchallena.com

La Nación

Argentina

GDA