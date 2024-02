El nuevo destino de Óscar Cortés en el fútbol europeo: fue confirmado

Luego la poca participación que tenía Óscar Cortés en el RC Lens, donde el colombiano estuvo en 4 partidos y marcó un gol, el atacante de 20 años fue presentado como nuevo jugador del Rangers del fútbol escocés.

Esta será la segunda experiencia para el ex jugador de Millonarios, que buscará tener más minutos en el gran equipo de Escocia, que ostenta 55 ligas y 34 copas nacionales.

La llegada de Cortés al Rangers se da luego que el Lens lo cediera hasta final de temporada con una opción de compra, en caso que el colombiano tenga una buena actuación con el conjunto de Glasgow.

Cabe recordar que es el segundo colombiano que llega al Rangers en estos últimos años, ya que desde 2017 hasta 2023 estuvo el delantero Alfredo Morelos, quien estuvo en 269 partidos y marcó 124 goles con el grande de Escocia.

No obstante, el colombiano ya se refirió como nuevo jugador del Rangers, afirmando sus ganas de jugar y de triunfar en uno de los conjuntos más importantes del fútbol escoces.

“Me siento muy honrado y privilegiado de fichar por los Rangers. He escuchado mucho sobre la historia y tradición de los Rangers y he tenido conversaciones positivas con el entrenador, quien dijo que puedo ayudar al equipo a alcanzar sus objetivos esta temporada. Estoy muy emocionado de unirme a mis compañeros de equipo y espero entusiasmar a los fanáticos con mi estilo de juego”, afirmó inicialmente el ex jugador de Millonarios y Lens.

Así fue como el conjunto de Glasgow presentó al extremo de 20 años.