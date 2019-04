El 'mea culpa' de Alfredo Morelos: ofrece excusas al club y a hinchas

No son buenos días para Alfredo Morelos, muy criticado en Escocia por su pobre desempeño en el clásico que Rangers, su equipo, perdió 2-1 contra Celtic este fin de semana.

La crítica se declaró harta del carácter del colombiano, quien sufrió su quinta expulsión en la temporada. Incluso el DT, Steven Gerrard, lo criticó públicamente.

Sin embargo, el jugador se mostró arrepentido y prometió que no volverá a cometer un error igual.



"Me gustaría ofrecer una disculpa a los hinchas, a mis compañeros de equipo, al cuerpo técnico por lo sucedido en el partido de ayer. Prometo hacer todo lo posible para que no vuelva a suceder algo como esto", indicó en un mensaje en sus redes sociales.



"Gracias por el apoyo y el afecto que siempre me han dado", concluyó el artillero.