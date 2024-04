Tomen nota: los colombianos presentes en Libertadores y Sudamericana

La Copa Libertadores y la Sudamericana no paran, y este miércoles 10 de abril continuará la acción en las fases de grupos, donde varios jugadores colombianos tendrán acción con sus respectivos clubes afuera del país cafetero.

Este miércoles estarán aproximadamente 16 jugadores colombianos en acción por la fase de grupos, y entre los más destacados están: James Rodríguez (Sao Paulo), Rafael Santos Borré (Internacional), Jaminton Campaz (Rosario Central), entre otros.

Colombianos presentes en torneos internacionales este miércoles 10 de abril.

Copa Libertadores



Sao Paulo (James Rodríguez) vs. Cobresal

Cerro Porteño vs. Alianza Lima (Kevin Serna y Pablo Sabbag)

Independiente del Valle vs. San Lorenzo (Jhohan Romaña, Carlos Sánchez, Nicolás Hernández, Diego Herazo)

​Atlético Mineiro (Brahian Palacios) vs. Rosario Central (Jaminton Campaz)

Barcelona SC vs. Talleres de Córdoba (Juan Camilo Portilla, Kevin Mantilla)

Copa Sudamericana



Defensa y Justicia (Yorman Zapata) vs. Always Ready (Ayron del Valle y Larry Angulo)

Independiente Medellín vs. César Vallejo (Yorleys Mena, Óscar Barreto)

Inter de Porto Alegre (Rafael Santos Borré) vs. Real Tomayapo

Racing Club (Roger Martínez) vs. RB Bragantino