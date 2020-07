Roa y la promesa en Independiente tras una complicada negociación

Andrés Roa quería continuar su carrera en Independiente de Avellaneda y luego de varias idas y vueltas en las negociaciones con el Deportivo Cali, se logró el acuerdo. El volante colombiano se mostró agradecido con las directivas argentinas por hacer efectivo uno de los pagos acordados y en conferencia de prensa virtual que recopiló TyC Sports, prometió responder a las negociaciones con su actuación en la cancha.

"Agradezco el apoyo de figuras tan importantes como Ricardo Bochini y Farid Mondragón para mi continuidad. No fue fácil la negociación. Ahora la espero respaldar adentro de la cancha, dejando cosas importantes para la institución... Fueron momentos de mucha incertidumbre. El saber que estaban ofreciendo dinero y Deportivo Cali decía que no, me traía temor, porque mi intención era seguir en el club", señaló.

El volante de 27 años prometió a los hinchas del rojo de Avellaneda, demostrar todo su talento en la cancha y de esta forma poder lograr títulos con el club: "Ojalá que con el transcurrir de los días se hagan las cosas bien, que el 'Rojo' esté en el lugar que merece, en competiciones importantes, en ganar títulos y mi deseo es formar parte de un equipo que logre todo eso. La gente te hace sentir el cariño. Me lo expresan por redes sociales y es muy lindo sentir eso. Al principio fue complicado el reconocimiento, pero hoy siento un apoyo importante".

Finalmente, el jugador habló de su relación su técnico, también exDeportivo Cali, Lucas Pusineri, asegurando que se entienden muy bien en las prácticas: "Le hice saber a Lucas Pusineri mi intención de seguir y eso ayudó a poder quedarme. Tiene una virtud que tienen pocos, que es frontal. A uno como jugador le gusta que vayan de frente; es su trabajo y lo está haciendo muy bien. Dentro del campo nos manejamos muy bien y tratamos de seguir su línea", concluyó.