‘Soy hincha de América, el sueño de uno siempre es jugar en el equipo’

El atacante chocoano Cristian Martínez Borja dejó grandes recuerdos en América de Cali. En el equipo vallecaucano estuvo hasta julio de 2018, destacándose por su efectividad en los arcos contrarios.



Con los escarlatas marcó 37 goles en 83 partidos desde el segundo semestre de 2016, siendo uno de los más importantes el que selló el ascenso con el 2-1 frente al Quindío en el Pascual Guerrero.



En la actualidad, con 33 años es uno de los jugadores más destacados de la Liga Universitaria de Quito, tanto en el torneo como local como en la Copa Libertadores, certamen en que suma tres tantos, a 3 de Gabriel Barbosa (Flamengo) y a 2 de su compatriota Miguel Ángel Borja (Junior).

Martínez Borja dialogó con Supertrending y Deportes RCN sobre su buen momento, reconociendo que volvería sin pensarlo al América de Cali como buen hincha que es del cuadro escarlata: “Con toda sinceridad, desde el primer día que vestí la camiseta del América para mí fue lo máximo. Como siempre lo dije, soy hincha del América y el sueño de uno siempre es jugar en el equipo al que uno le hace fuerza y gracias a Dios pude realizar ese sueño. El ascenso fue algo muy especial por todo lo que vivía la hinchada, por todo lo que pasó el club en esos cinco años y ahora el América está donde tiene que estar”.



Acerca de la posibilidad de concretar un eventual fichaje si llega Juan Carlos Osorio, agregó que “claro, eso ni se puede preguntar. Uno siempre le hace fuerza al América, ahora que están mirando nuevos proyectos con Osorio, los buenos jugadores que están son excelentes, pero ahora estoy en este momento con Liga y lo estoy disfrutando al máximo. No he hablado con Tulio. Siempre hay ilusiones, la realidad es otra, pero como digo siempre, desde afuera siempre hacerle fuerza al equipo”.



También se refirió de lo que está viviendo en Liga Deportiva de Quito señaló que “se me dio la oportunidad de venir acá en el 2018, las cosas gracias a Dios están saliendo bien, que es lo importante para uno como jugador. Agradecido con la forma que me han tratado acá porque para uno es muy importante. Cada fútbol es diferente, todos conocemos el fútbol ecuatoriano, es diferente al colombiano, la de Colombia es una liga muy competitiva, pero la adaptación ha sido muy buena y por eso están saliendo las cosas de la mejor manera. El fútbol ecuatoriano viene creciendo mucho, la Selección viene haciendo las cosas bien, aparte estoy en Liga de Quito, uno de los más grandes del país y eso ayuda también”.



En cuanto al planteamiento del equipo y el grupo de Libertadores que comparten con Flamengo Vélez Sarsfield y Unión La Calera, señaló que “hasta el momento ha sido mi mejor año, muy agradecido con la directiva y mis compañeros que ayudaron a que las cosas salieran bien. En este equipo hay mucha unión, todos jugamos para un mismo objetivo y de allí se va a lo individual, tanto en lo particular como en lo grupal me ha ido muy bien”.



De igual forma, dio su opinión sobre lo que ha sido la participación de los clubes colombianos en la Copa Libertadores: “Como hace tiempo no estoy allá no sabría decir, los equipos colombianos siempre han participado bien, los cuatro que están son equipos fuertes. Para uno es importante que el fútbol colombiano esté en lo más alto, es complicado, pero lo único que te puedo decir es que la Libertadores es un torneo totalmente diferente, donde hay equipos que saben que dentro de casa siempre sacan los puntos, por ahí creo que ha faltado de local, pero todos sabemos que el colombiano es un fútbol bastante competitivo”.



De la posibilidad de estar en Selección Colombia, sostuvo que “uno es realista, el sueño de todo jugador es jugar en la Selección, uno solo hace su trabajo y si se da, para uno es de mucha alegría, pero todo sabemos el nivel que tienen todos los jugadores de la Selección en Europa; pero uno trabaja y siempre tiene la ilusión de que algún día le toque, o sino, hacerle fuerza como siempre”.



Al mismo tiempo, recordó cómo vivieron en su país de residencia la goleada sobre Colombia en las Clasificatorias a Catar: “Ellos lo vivieron con mucha alegría, no esperaban ese resultado, sabían del nivel de la Selección Colombia, nadie esperaba que se perdiera de esa forma, pero creo que la Selección de Ecuador estaba animada, cuenta con un nuevo técnico que los tiene motivados, había varios compañeros que ya conocían la cancha, pero el factor altura le ayudó mucho a Ecuador y ellos lo disfrutaron al máximo, uno como jugador y colombiano es más neutro”.



No podía faltar su concepto sobre la necesidad de que el VAR estuviera en cada estadio donde se juega la Copa Libertadores: “El VAR ayuda mucho, hay errores puntuales que te pueden dejar por fuera, pero el VAR está para mejorar el fútbol, si fuera posible tener el VAR en todos los partidos de Libertadores sería mejor. En estos partidos fundamentales en cualquier jugada te quedas afuera”.



Para concluir, dejó un mensaje para el país en este momento complicado de orden público: “Lo estamos viviendo todos, desde la distancia uno acompaña el momento difícil que estamos viviendo, esperemos que, con la ayuda de Dios, Colombia regrese a ser ese país tranquilo y armónico donde se acoge a todo mundo y se vive tranquilo. Eso está más para el Gobierno para que le dé la tranquilidad al pueblo colombiano”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces