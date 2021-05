Qué nochecita... los colombianos, grandes señalados en derrota de Boca

Boca Juniors empezó a complicarse en la Copa Libertadores 2021. Este martes no pudo en su visita al Santos de Brasil y quedó en la tercera casilla del Grupo C. Le restan dos finales.



En líneas generales, el equipo xeneize tuvo un rendimiento sumamente discreto, aspecto que se vio reflejado en la calificación de cada futbolista. Justamente a los colombianos les fue muy mal.



Aunque el peor valorado fue Julio Buffarini (3 puntos), tanto Sebastián Villa como Frank Fabra tuvieron un puntaje de 4. Flojísimo balance en el Estadio Urbano Caldeira.



Respecto al ex-Tolima, ‘Olé’ escribió lo siguiente: “Sin espacios para explotar su velocidad, con retroceso para contener y también para encontrar la pelota. Recibió la pelota en sectores de la cancha en los que no daña”.



En cuanto al ex-Medellín, las explicaciones fueron: “En su vuelta tras la suspensión, arrancó atento y preciso, pero luego de los primeros 20 minutos Angelo lo empezó a complicar. No aportó en ataque. Las veces que pasó no resolvió bien”.



Por lo pronto, la terrible noche en Brasil culminó y ahora deben centrarse en su gran reto: River Plate, el próximo domingo por los cuartos de final de la Copa Liga Profesional 2021.