Histórico del Celtic se rinde ante Morelos: lo quiere en la Premier

Con once goles y cuatro asistencias, Alfredo Morelos aportó, en gran manera, al título que consiguió Rangers en la primera división de la Liga de Escocia.



El colombiano es la gran figura del conjunto que dirige Steven Gerrard, por lo que su goles son noticia en toda Europa y varios equipos ya han preguntado por él.

El 'Búfalo de Cereté' tenía una deuda y era marcarle al Celtic, rival histórico del conjunto azul de Glasgow, sin embargo, en la fecha 32 del campeonato, el colombiano se libró de ese peso y con un tanto al minuto 38 le dio el empate a los suyos (1-1) en el clásico del país.



Tras la buena actuación de Morelos durante la temporada, varios referentes y allegados al fútbol escocés han manifestado su encanto por el artillero cordobés, quien lleva más de tres temporadas en la institución y es considerado uno de los bastiones que tiene el equipo.



Ahora, el turno fue para Frank McAvennie, exjugador histórico del Celtic, quien en un diálogo con FootballFanCast, se refirió al gran presente que vive el delantero en Escocia, asegurando que le gustaría ver al colombiano en la Premier League, pues considera que tiene las condiciones suficientes par triunfar en el fútbol de Inglaterra.



"(Morelos en Premier League) Creo que lo haría bien, creo que marcaría goles. Los Rangers juegan mejor cuando él juega. Pero no creo que sea el artículo terminado, creo que puede mejorar. Si yo fuera un fanático de los Rangers, no querría que se fuera, pero todos tienen un precio".



"Es un talento. Todos los años ha habido personas que dicen que se irá, pero todavía está aquí. Creo que Rangers tendrá un precio, pero si ese precio se iguala, se irá. Me gustaría verlo irse, pero eso es a nivel personal", finalizó.