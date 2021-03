Disciplina no se negocia: fuera de Selección por violar toque de queda

Ocurre que en estos días de pandemia, cuando cada ciudadano debe poner un granito de arena en la batalla contra el virus, los primeros llamados a respetar las normas son las figuras públicas. Ahí, cómo no, están los futbolistas.

Y toque de queda no es no solo no salir de casa sino, además, no salir de la habitación del hotel, tal como ordenó el cuerpo técnico de Gales a sus jugadores. La norma la respetaron todos pero, como en todas las familias, siempre hay una cabeza dura que intenta ir en contra... en este caso tres: Tyler Roberts, Hal Robson-Kanu y Matondo.



Los tres fueron sorprendidos infringiendo las normas internas y de inmediato fueron devueltos a casa: Roberts, de 22 años, a Leeds; Robson-Kanu, de 31, a West Bromwich, y Matondo, de 20, a Stoke City.



Los jugadores venían de un triunfo contra México por 1-0, el pasado sábado y ahora se perderán el partido de eliminatorias a Catar 2022 contra República Checa, este martes.



Roberts fue el primero en hacer su mea culpa: "Destrozado por dejar la concentración tan pronto, pero las reglas son reglas y no debería haberme levantado en el hotel más tarde de la hora establecida. Lo siento por el equipo, el personal y los fanáticos de Gales. Seguiré trabajando tan duro como pueda para ganarme un lugar en el equipo de la Eurocopa".



La prensa local informó que ninguno salió de las instalaciones del hotel, que solo pasearon por algunos lugares comunes y no rompieron ningún protocolo de covid-19 ni llevaron a nadie al hotel, ubicado en las afueras de Cardiff. Y aún así fueron castigados con dureza. La lección, con total certeza, no se les va a olvidar jamás.