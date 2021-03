No es suficiente ganarlo todo: Buffon, la edad y el retiro en Juventus

Él mismo decía recientemente, en entrevista con el diario The Guardian, que había señalado ya en el calendario su fecha de retiro: junio de 2023. Lo decía seguro de que, con su palmarés y su experiencia, no le faltarían oportunidades de jugar. Peor no ha sido así.

Gianluigi Buffon, mítico arquero de Juventus y la Selección de Italia, se vería obligado a plantearse el retiro antes de lo pensado por física falta de continuidad, porque a sus 43 años ya no quiere hacer más la fila desde el banquillo.



Así lo afirma el diario Gazzetta dello Sport, que asegura que él todavía siente que tiene 'cuerda' para un par de años más, que físicamente no tiene problemas, pero que ya no está para seguir siendo la sombra del polaco Szczesny.



Por eso analiza la opción de salir de Juventus, con dos destinos posibles: Parma, el equipo donde comenzó su carrera en 1995, o algún equipo en el exterior, para finalizar su carrera como titular, como lo hiciera, por ejemplo, Iker Casillas en Porto.



Según la fuente, casi que lo único que le queda al ganador Buffon es la Copa Italia, en la que se ha mostrado firme, ha sido siempre titular y es uno de los grandes responsables de llevar a Juventus a la final del 19 de mayo contra Atalanta. Ganar su sexto título en esta tradicional competencia es su consuelo.



Pero si quiere cumplir su propio plazo y seguir activo dos temporadas, cualquier equipo que pueda pagarlo y darle continuidad es candidato para él a estas alturas. ¿Quién se anima? ¿Quién no?