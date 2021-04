¡Partidazos! Tome nota y prográmese con los colombianos en el exterior

Las ligas en Europa están llegando a su recta final y varios colombianos buscan ser protagonistas con sus equipos para alcanzar los objetivos de la institución.



Otros cafeteros, con presente en ligas de centroamérica y sudamérica, luchan por mantenerse el onceno titular y pelear por los primeros puestos de las competencias.



Con un calendario repleto de fútbol, el cual comienza este viernes y finaliza el lunes, estos son los partidazos que no se puede perder en este fin de semana. Tome nota y prográmese con FUTBOLRED.

Viernes 30 de abril



1:45 p.m.: Antwerp vs Genk (Daniel Muñoz, Jhon Lucumí y Carlos Cuesta), Liga de Bélgica. ESPN Play.



2:00 p.m.: Celta de Vigo (Jeison Murillo) vs Levante, Liga de España. ESPN 3.



3:15 p.m.: Porto (Matheus Uribe y Luis Díaz) vs Famalicao (Edwin Herrera), Liga de Portugal. Gol TV.

​

​7:00 p.m.: Colón (Wilson Morelo) vs Arsenal, Copa de la liga de Argentina. TyC Sports.

Sábado 1 de mayo



8:00 a.m.: Hellas Verona (Eddy Salcedo) vs Spezia (Kevin Agudelo), Serie A. ESPN Play.

​

9:00 a.m.; Brighton (Stiven Alzate y José Izquierdo) vs Leeds (Ian Poveda), Premier League. ESPN.



9:15 a.m.: Elche (Helibelton Palacios y Johan Mojica) vs Atlético de Madrid. DirecTV Sports.



2:00 p.m.: Everton (Yerry Mina y James Rodríguez) vs Aston Villa, Premier League. ESPN.



5:00 p.m. Chivas vs Tigres (Luis Quiñonez, Julián Quiñones y Francisco Meza), Liga MX. Claro Sports.



Domingo 2 de mayo



5:15 a.m.: ADO Den Haag vs Feyenoord (Luis Sinisterra), Liga de los Países Bajos. ESPN Play.



5:30 a.m.: Lazio vs Genoa (Cristian Zapata), Serie A. ESPN Play.



6:00 a.m.: Rangers FC (Alfredo Morelos) vs Celtic, Scottish Premiership. ESPN Play.



8:00 a.m.: Boca Junios (Fabra, Villa, Cardona y Campuzano) vs Lanús (Alexis Pérez), Copa de la liga de Argentina. ESPN.



8:00 a.m.: Napoli (David Ospina) vs Crotone, Serie A. ESPN Play.



8:00 a.m.: Sassuolo vs Atalanta (Luis Muriel y Duván Zapata), Serie A. ESPN 2.



9:15 a.m.: Villarreal (Carlos Bacca) vs Getafe (Juan Camilo Hernández), Liga de España. DirecTV Sports.



10:10 a.m.: Independiente (Andrés Roa) vs Atlético Tucumán, Copa de la liga de Argentina. Fanatiz.



11:00 a.m.: Gençlerbirligi SK vs Galatasaray (Falcao García), Liga de Turquía. Win Sporst.



11:00 a.m.: Udinese vs JUventus (Juan Cuadrado), Serie A. ESPN 3.



11:00 a.m.: Zenit (Wilmar Barrios) vs Lokomotiv, Liga de Rusia.



11:30 a.m.: Granada (Luis Javier Suárez) vs Cádiz, Liga de España. DirecTV Sports.



1:15 p.m.: Tottenham (Davinson Sánchez) vs Sheffield United, Premier League. ESPN Play.



2:30 p.m.: Banfield (Iván Arboleda) vs River Plate (Rafael Santos Borré y Jorge Carrascal), Copa de la liga de Argentina. ESPN.