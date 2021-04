¡El día soñado! Fariñez y una de las mejores noticias de su carrera

Wuilker Fariñez está cerca de cumplir otro sueño inigualable. Después de concretar su pase al fútbol europeo en junio del 2020, este sábado jugará su primer partido como titular con el Lens.



En rueda de prensa, este jueves el entrenador Franck Haise confirmó la noticia. Lo anterior debido a que el arquero titular, Jean-Louis Leca, no pudo recuperarse de la lesión sufrida el domingo pasado.



Precisamente Fariñez ha tenido la oportunidad de sumar algunos minutos en la Ligue 1, ingresando dos veces desde el banco de suplentes. La primera, en diciembre frente al Brest; la segunda, el duelo más reciente frente al Nimes.



​La primera titularidad del venezolano tendrá un condimento especial: visitará el mismísimo Parque de los Príncipes para contener al todopoderoso PSG de Neymar y Mbappé. Incluso es muy probable que los parisinos salgan con gran parte del once de gala, teniendo en cuenta que luchan el liderato con Rennes.



Así las cosas, el ex-Millonarios tendrá la misión de resguardar el arco del Lens de la mejor manera, no solo por la oportunidad de mostrarse frente a un grande europeo sino porque su equipo no pierde la ilusión de clasificar a la Europa League.