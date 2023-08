Agéndese con los partidos de los posibles convocados a Selección

Entre el sábado 26 de agosto y el lunes 28 de agosto, el fútbol europeo y sudamericano tendrá acción, donde sin duda, las ligas del viejo contundente son el gran plato fuerte, debido a que allí están grandes figuras de la Selección Colombia.

Este fin de semana será crucial para los jugadores colombianos, pues del rendimiento que logren en sus respectivos clubes, tendrán chances de aparecer en la convocatoria de Néstor Lorenzo para el inicio de Eliminatorias.



FUTBOLRED lo programa para toda la semana con los futbolistas colombianos que jugarán y lo agenda con fecha y horario para ver lo partidos.





Sábado 26 de agosto



6:30 a.m. | Bournemouth vs Tottenham (Davinson Sánchez)

Premier League



7 :00 a.m. | Zenit (William Barrios y Mateo Cassierra) vs. Ural

Liga de Rusia





9:00 a.m. | Brentford vs Crystal Palace (Jefferson Lerma)

Premier League



9 :00 p.m. | Ipswich vs Leeds United (Luis Sinisterra)

Championship



11:30 a.m. | Frosinone vs Atalanta (Duván Zapata y Luis Muriel)

Serie A



12:30 p.m. | Al Sadd (Matheus Uribe) vs. Al-Ahli

Liga de Catar



2:00 p.m. | PSG vs Lens (Deiver Machado y Óscar Cortés)

Ligue 1





6:00 p.m. | Atlas (Camilo Vargas) vs Toluca

Liga MX



7:30 p.m. | Tigre vs Racing (Juan Fernando Quintero)

Liga Argentina



9:30 p.m. | Portland Timbers (Juan David Mosquera) vs Vancouver

MLS



10:05 p.m. | Santos Laguna (Harold Preciado) vs Guadalajara

Liga MX



Domingo 27 de agosto



6 :00 a.m. | Watford (Yaser Asprilla) vs Blackburn Rovers



8:00 a.m. | Burnley vs Aston Villa (Jhon Jader Durán)

Premier League

8 :30 a.m. | Mainz vs Eintracht Frankfurt (Rafael Santos Borré)

Bundesliga



10 :30 a.m. | Newcastle United vs Liverpool (Luis Díaz)

Premier League



11:30 a.m. | Fiorentina (Yerry Mina) vs Lecce

Serie A

11:30 a.m. | Juventus vs Bolognia (Jhon Lucumí)

Serie A



12:30 p.m. | Valencia vs Osasuna (Johan Mojica)

Liga de España



2:00 p.m. | América MG vs Sao Paulo (James Rodríguez)

Liga de Brasil



3:00 p.m. | Sarmiento vs Boca Juniors (Frank Fabra)

Liga Argentina



4:30 p.m. | Athletico Paranaense vs Fluminense (Jhon Arias)

Liga de Brasil



4:00 p.m. | Millonarios (Álvaro Montero) vs Atlético Nacional (Kevin Mier)

Liga BetPlay



7:30 p.m. | River Plate (Miguel Borja) vs Barracas Central

Liga Argentina



9:05 p.m. | Monterrey vs Cruz Azul (Kevin Castaño)

Liga MX



Lunes 28 de agosto



1:45 p.m. | Cagliari vs Inter (Juan Guillermo Cuadrado)

Serie A



2:00 p.m. | Rayo Vallecano (Falcao García) vs Atlético de Madrid

Liga de España