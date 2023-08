Duván Zapata, en medio de la polémica ¿Está vetado por Gasperini?

Duván Zapata parece no definir su futuro en la Serie A. El colombiano no ha encontrado el mejor rendimiento en el inicio de temporada, además, los múltiples rumores de su salida lo dejan mal parado y con el panorama poco alentador.

En días pasados, se hablaba de la opción para que el colombiano pasara a la Roma, sin embargo, tal fichaje no se llevó a cabo, siendo prácticamente descartado. Además, Gasperini se encargó de revelar algunos detalles del porqué se cayeron las negociaciones.



En rueda de prensa previa al duelo contra Frosinone, en una nueva jornada de la Serie A, el entrenador del cuadro de Bérgamo se refirió a la situación del atacante colombiano, pues los rumores iban más allá de un posible veto a Duván “Nunca he vetado a Zapata ni a nadie, si la cosa no salió adelante es por otras razones. Duván está muy bien, así que está disponible, se han dicho muchas cosas falsas estos días. Hay máxima confianza, ya me había expresado a principios de semana, dejé al jugador libre para decidir”.