Semana de Copas: Colombia y fútbol europeo se toman la agenda

Entre el martes 31 de octubre y el jueves 3 de noviembre del 2023, el fútbol no para y la semana estará cargada de juegos de Copas en el fútbol europeo, pero también en Colombia habrá semifinales del segundo torneo más importante del país. Además, el torneo de ascenso se empieza a definir en sus cuadrangulares finales.

Por ello, FUTBOLRED lo programa para toda la semana con los partidos más destacados que se jugarán en la semana y lo agenda con fecha y horario para ver lo partidos.

Martes 31 de octubre



3:00 p.m. | Bolonia (Jhon Lucumí) vs Verona

Copa Italia

Star+



3:30 p.m. | Fortaleza vs Real Cartagena

Torneo BetPlay Torneo BetPlay 2023-II

Win+



7:40 p.m. | Llaneros vs Atlético FC

Torneo BetPlay 2023-II

Win+



5:00 p.m. | Bahía vs Fluminense (Jhon Arias)

Brasileirao

ESPN 2 / Star+



Miércoles 1 de noviembre



10 :00 a.m. | Uruguay vs Colombia Sub-23

Juegos Panamericanos



12 :00 p.m. | Borussia Dortmund vs Hoffenheim

Copa Alemania

ESPN 2 / Star+



12 :00 p.m. | Sandhausen vs Bayer Leverkusen (Gustavo Puerta)

Copa Alemania

Star+



2:45 p.m. | Saarbrucken vs Bayern Munich

Copa Alemania

Star+



2 :45 p.m. | Bournemouth (Luis Sinisterra) vs. Liverpool (Luis Díaz)

Carabao Cup

Star+



2:30 p.m. | West Ham vs. Arsenal

Carabao Cup

Star+



3 :15 p.m. | Manchester United vs. Newcastle

Carabao Cup

ESPN 2 / Star+





Jueves 3 de noviembre



6:00 p.m. | Sao Paulo (James Rodríguez) vs Cruzeiro

Brasileirao

Star+



3:00 p.m. | Torino (Duván Zapata) vs Frosinone

Copa Italia

Star+



3:00 p.m. | Nacional vs Pereira

Semifinal Copa BetPlay

Win Sports+



8:00 p.m. | Millonarios Cúcuta

Semifinal Copa BetPlay

Win Sports+