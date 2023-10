Messi explotó contra influecer tras ganar Balón de Oro: fuerte reclamo

Lionel Messi volvió a ganar el Balón de Oro y luego de ser pilar en la coronación de su selección en el Mundial de Catar 2022, le permitió al diez argentino llegar con el rótulo de ganador en la gala de premiación que se hizo en París, el pasado 30 de octubre.

Luego de que Messi recibiera el galardón que lo acredita como el más ganador del trofeo (acumuló ocho), el campeón del mundo atendió a los medios de comunicación en zona mixta, pero en una de ellas, se encontró con Ibai Llanos, famoso influencer que es presidente de un equipo de la Kings League.



Messi entabló una conversación Ibai a través de un stream que estaba haciendo el influencer y cuando le reconoció la voz, el jugador del Inter Miami estalló con furia por haber filtrado una conversación privada con él.



"Estoy enojado con vos, no me gustó lo que hiciste el otro día. Enviaste mensajes y lo hiciste todo público...no te voy a contestar más. No tienes privacidad", dijo Messi enojado.



Ante los reclamos del ganador del Balón de Oro 2023, Ibai se trató de defender diciendo que lo había eliminado al instante y que lo aprendió del 'Kun' Agüero, pero Messi omitió y continuó recriminándole.