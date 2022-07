Partidazos en Europa y América: agenda de colombianos el fin de semana

Vuelven los fines de semana cargados de fútbol. Si bien las ligas en esta parte del mundo continúan su camino, en territorio europeo la gran mayoría de clubes iniciaron pretemporada y con ello llegan los duelos amistosos.



Agéndese a continuación con el calendario que tendrán los colombianos:

Viernes 14 de julio

7:30 a.m. - (Luis Díaz) Liverpool vs Crystal Palace en amistoso



10 a.m. - (Rafael Santos Borré) Eintracht Frankfurt vs Torino en amistoso



11 a.m. - (Jefferson Lerma) Bournemouth vs Sheffield United en amistoso



12 p.m. - Khimki vs Zenit (Wilmar Barrios, Mateo Cassierra) en Liga Rusia



7 p.m. - Puebla vs León (William Tesillo, Yairo Moreno, Stiven Barreriro) por Liga MX

Sábado 15 de julio

6 a.m. - (Dávinson Sánchez) Tottenham vs Sevilla en amistoso



7 a.m. - (Yaser Asprilla) Watford vs Wycombe en amistoso



8 a.m. - Friburgo vs Rayo Vallecano (Falcao, Iván Arboleda) en amistoso



11 a.m. - Barracas Central vs Argentinos Juniors (Andrés Felipe Roa) en Liga Argentina



2:30 p.m. - (Nicolás Hernández, Luis Orejuela) Atletico Paranaense vs Inter de Porto Alegre en Brasileirao

(Jaminton Campaz) Gremio vs Tombense en Serie B de Brasil



​4 p.m. - Newell's vs Racing (Edwin Cardona, Johan Carbonero) en Liga Argentina



5 p.m. - (Camilo Vargas, Julián Quiñones) Atlas vs Cruz Azul en Liga MX



6 p.m. - Arsenal vs Everton (Ferry Mina) en amistoso



​6:30 p.m. - (Frank Fabra, Jorman Campuzano, Sebastián Villa) Boca Juniors vs Talleres (Rafa Pérez, Diego Valoyes) en Liga Argentina



7 p.m. - (Stiven Mendoza) Ceará vs Corinthians (Víctor Cantillo) en Brasileirao

(Jhon Jades Durán) Chicago Fire vs Seattle Sounders (Freddy Montero, Yeimar Gómez, Jimmy Medranda) en MLS

​ (Emerson Rodríguez) Inter Miami vs Charlotte en MLS



7:05 p.m. - (Harold Preciado) Santos Laguna vs Chivas en Liga MX



9 p.m. - (Roger Martínez, Juan Otero) América vs Chelsea en amistoso

Domingo 16 de julio

11 a.m. - (Éder Álvarez Balanta, José Izquierdo) Brujas vs Gent en Superliga de Bélgica



​1:30 p.m. - Banfield vs San Lorenzo (Cristian Zapata) en Liga Argentina



2 p.m. - (Andrés Colorado) São Paulo vs Fluminense (Jhon Arias) en Brasileirao



5 p.m. - Atlético de San Luis vs Monterrey (Stefan Medina, Duván Vergara) en Liga MX



6:30 p.m. - Vélez Sársfield vs River Plate (Juan Fernando Quintero, Miguel Ángel Borja) en Liga Argentina

(Juan Camilo Hernández) Columbus Crew vs Cincinnati en MLS



7 p.m. - (Luis Quiñones) Tigres vs Tijuana (Fabián Castillo, Christian Rivera) en Liga MX



7:30 - Nashville vs Los Ángeles FC (Cristian Arango, Jesús Murillo, Eddie Segura) en MLS



8:30 p.m. - San Jose vs Houston Dynamo (Carlos Darwin Quintero) en MLS



​9 p.m. - (Yimmi Chará, Dairon Asprilla, Santiago Moreno, Diego Chará) Portland Timbers vs Vancouver en MLS