El ciclo Mayer no comenzó como se esperaba y Teófilo quedó en deuda

En la noche de este jueves, Deportivo Cali no pudo reponerse de la expulsión de Teófilo Gutiérrez en el primer tiempo y perdió de visitante 2-0 contra el Deportes Tolima, por la segunda fecha de la Liga II-2022, en el primer partido de Mayer Andrés Candelo al frente del equipo.



Para FUTBOLRED, este es el análisis de la derrota caleña:

Inicio del ciclo sin muchos cambios: Mayer Candelo llegó hace muy poco al elenco azucarero y era totalmente claro que el equipo no iba a cambiar la cara en solo cuatro días. Por ende, no se vieron muchos cambios en la funcionalidad del equipo, aunque solo se vio un poco más de actitud, para solventar la situación, pero al final el equipo terminó cayendo con dos goles en menos de cinco minutos.



La expulsión de Teo: Tolima durante el partido tenía un dominio algo claro, pero seguía teniendo problemas a la hora de encontrar a los delanteros de cara al gol, a pesar de que tuvieron opciones importantes. Con la expulsión infantil del capitán del Cali, el equipo se vino abajo en la propuesta de ataque y le hizo falta a la hora de defender los ataques rápidos de los pijaos.



Pocas ocasiones de cara gol: Antes de esa jugada de la expulsión, los dirigidos por Mayer habían generado dos opciones bastante claras, una de ellas polémica por un posible agarrón a Ángelo Rodríguez, que en la misma jugada le pega el balón en la mano. Pero después de eso el equipo tuvo espacios, pero no los aprovechó para seguir avanzando y buscar el alguna oportunidad el descuento.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15