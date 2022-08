¿Correrá la Vuelta a España? Quintana, 'en medio de la tormenta'

La Vuelta a España respetará la decisión "que tomen el Arkea Samsic y Nairo Quintana" sobre la participación del colombiano en la ronda española tras conocerse la descalificación del ciclista boyacense del Tour de Francia al dar positivo por tramadol, un analgésico prohibido desde el 1 de marzo de 2019 "para proteger la salud y seguridad de los corredores".

"Nos remitimos al comunicado de la UCI. Nairo Quintana puede tomar las salida de la Vuelta según el reglamento, pero también respetaremos lo que haga el equipo de acuerdo con el corredor", ha señalado a EFE Javier Guillén, director de la Vuelta. Guillén subrayó que la noticia de la descalificación de Quintana "no es la mejor" las vísperas del comienzo de la 77 edición de la Vuelta en Utrecht (Países Bajos). "No es una buena noticia, porque además Nairo Quintana es un ciclista importante, y que haya sido descalificado del Tour de Francia no es lo mejor que podía ocurrir, pero para eso existen los controles y los reglamentos", precisó Guillén.



Nairo Quintana (Arkea Samsic) se convirtió a primeras horas de la tarde en protagonista de la Vuelta tras conocerse su positivo por tramadol en el Tour de Francia, lo que llevó a la UCI a sus descalificación del Tour. Los análisis de dos muestras de sangre proporcionadas por el ciclista los días 8 y 13 de julio durante el Tour de Francia 2022 revelaron la presencia de tramadol y sus dos metabolitos principales. De acuerdo con las reglas médicas de la UCI el corredor está descalificado del Tour de Francia 2022. Esta decisión podrá ser apelada ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) dentro de los próximos 10 días.



Durante el Tour de Francia 2022, se recogieron un total de 120 muestras de sangre como parte del programa tramadol. Las infracciones de la prohibición de uso de tramadol en competición son infracciones según el reglamento médico de la UCI, pero no constituyen infracciones de las normas antidopaje. Al tratarse de una primera infracción, Nairo Alexander Quintana no es declarado inelegible y por tanto puede participar en las competiciones. Desde el 1 de marzo de 2019, la UCI prohibió el uso de tramadol en competición en todas las disciplinas y categorías para proteger la salud y la seguridad de los ciclistas ante los efectos secundarios de esta sustancia.



Las muestras son recolectadas por la Agencia Internacional de Pruebas (ITA) utilizando el método de referencia Dried Blood Spots (DBS). Desarrollados por la empresa suiza DBS Systems, los kits de muestreo se utilizan para realizar esta prueba mínimamente invasiva, que consiste en extraer una pequeña cantidad de sangre de la yema del dedo del ciclista. El análisis de las muestras se lleva a cabo de forma independiente en el Laboratorio de Farmacología Clínica y Toxicología de la Universidad de Ginebra, utilizando un método de revisión por pares para determinar la presencia o ausencia y la cantidad de tramadol y sus dos metabolitos principales.



Luego, los resultados se envían al Centro de Investigación y Experiencia en Ciencias Antidopaje (RED) de la Universidad de Lausana para una revisión independiente final. Los resultados finalmente se envían al director médico de la UCI, quien realiza la gestión de resultados de acuerdo con las Reglas Médicas de la UCI. Nairo Quintana, de 32 años, ganador del Giro de Italia en 2014 y de la Vuelta 2016, además de dos segundos puestos en el Tour, anunció la renovación de su contrato con el Arkea hasta 2025 el pasado martes, y en la Vuelta era el elegido por la escuadra francesa para luchar por la general. En el pasado Tour fue sexto.