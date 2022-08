¿Cómo afecta al Arkea la descalificación de Nairo Quintana?

Las habituales intrigas futbolísticas de primavera de la cada año repetida pelea por evitar el descenso de la élite y la tragedia que conlleva, principalmente económica, están en plena efervescencia en el ciclismo la recta final de este caluroso verano y el otoño que vendrá. Luego de la medida que se tomó, por parte de la UCI, de descalificar a Nairo Quintana del Tour de Francia, su equipo el Arkea se ve seriamente perjudicado.

Los tics balompédicos ya están presentes en el pelotón de bicicletas. El periodo de tres años 2020-2022 establecido por la UCI para que dos de las 18 escuadras del World Tour pierdan el privilegio de formar parte de él y el consiguiente acceso al mejor calendario mundial han hecho aflorar los nervios a aquellos equipos que ven en peligro su continuidad en la élite.



La peregrina justificación de que "no se puede cambiar a toda la plantilla" para intentar la reacción es la excusa más manida, pero el ciclismo le ha dado ligeramente la vuelta y así ya se ha podido ver algún movimiento como el de Israel-Premier Tech haciéndose con los servicios del belga Dylan Teuns.



El intento de la formación israelí es que éste le haga sumar los puntos que hasta ahora sus hombres no han conseguido. Todo sea por la salvación es lo que llevan entonando desde que mucho antes de disputarse el Tour de Francia aquellos equipos que empezaron a ver que la cosa iba en serio y que las orejas del lobo ya estaban a la vista.



Así, Eusebio Unzué, gerente general de la formación más veterana del pelotón mundial, las últimas temporadas bajo el patrocinio de Movistar, ha llegado a defender el correr "para garantizar el espectáculo del ciclismo". También ha lamentado que tengan que buscar puntos en pruebas de segunda o tercera categoría para lograr la permanencia por lo que ha llegado a demandar que "el sistema de puntos debe ser reformado".



Todavía más preocupante suena aquello que ha manifestado en Marca Iván García Cortina de que "el tema de los puntos es algo que pasó desapercibido hasta este año. Nadie se acordaba de los puntos casi y ahora es una parte muy importante". Esto suena a los habituales "queda mucha temporada", "tal y como estamos jugando los resultados tienen que llegar", "tenemos tiempo para reaccionar" o "seguro que nos salvamos".



Con el arranque de la 77 Vuelta en tierras neerlandesas llega una excelente oportunidad para cargar el zurrón de puntos a aquellos que más lo necesitan. La carrera española es la que más puntos va a poner en juego y para muchos es la oportunidad para tratar de encontrar el salvavidas al que aferrarse. Movistar llega algo por encima de los 4.000 puntos, pero sin una ventaja tranquilizadora sobre Israel-Premier Tech, DSM, EF Education First y Astana, que son los equipos llamados evitar las cuatro plazas de descenso.



Nairo fue sexto en la clasificación general del Tour y había conseguido 455 puntos UCI en esta competición, sin los puntos obtenidos por el colombiano el Arkea pasa del décimo lugar del escalafón a la decimotercera casilla con 5362 unidades.



Pese al descenso en la clasificación, el equipo aún cuenta con un buen respaldo para aspirar a mantenerse entre los 18 mejores del año, lo que le aseguraría su ascenso de categoría por los próximos tres años. El puesto 19 es actualmente del TEAM DSM con 3229 unidades.



El boyacense también desciende varias casillas en el Ranking individual de corredores, pasando de sumar 1510 a 1055 puntos. Colombia regresa a la décima casilla con 6674 puntos, superado por Australia con 7092. La Vuelta a España definirá gran parte de la situación con el descenso en el ciclismo mundial.