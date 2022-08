'No me encuentro en condiciones': Nairo no correrá la Vuelta a España

El colombiano Nairo Quintana (Arkea Samsic), ha anunciado hoy que renuncia a participar en la 77 edición de la Vuelta para "hacer valer mis motivos" ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) después de su descalificación del Tour de Francia.

Aunque el miércoles, tras conocer el comunicado de la Unión Ciclista Internacional (UCI) que lo descalificaba del Tour de Francia 2022 por "infringir la prohibición del uso del tramadol" en competición, aseguró que iba a tomar parte en la carrera española, este jueves ha anunciado su decisión de no participar.



Con la voz un poco temblorosa y un aspecto facial confundido y un poco preocupado, Nairo aseguró: 'Han pasado unas horas y he podido reflexionar durante la noche, ahora mismo no tengo cabeza y el cuerpo no está para hacer la competición, aunque ayer había dicho que iba a hacer la Vuelta a España aun no me encuentro en condiciones, prefiero retornar a casa, organizar y preparar mi defensa sobre la notificación que me ha llegado ayer, así que estaré trabajando durante estos 10 días para demostrar que no tengo ningún problema y nuevamente nos veremos en las próximas competiciones".