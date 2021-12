Egan se planta y le propone batalla a Roglic y Pogacar

La temporada de Egan Bernal ha sido fenomenal, su triunfo en el Giro de Italia le dio un pergamino especial al pedalista colombiano, estos últimos días del año 2021 el zipaquireño se concentra en una rigurosa pretemporada. Este 2022 seguramente habrá pelea, en una transmisión el ‘escarabajo’ le plantó el grito de batalla a Roglic y Pogacar: “nadie es invencible”.

El Ineos ha renovado a su plantilla y desde ya se plantea si Egan Bernal defenderá su maglia rosa o le apunta nuevamente al Tour de Francia. Para el programa de Win Sports esto dijo Egan Bernal: “Toca hablar con el equipo, hay que hacer lo que dice el equipo y tener respeto. Creo que es hora de volver al Tour: prácticamente son dos años sin ir, porque en el 2020 me retiré. Quiero volver a ir y prepararlo de la mejor forma. La última etapa es una crono y eso lo pone a pensar a uno”.



Sobre la maglia: “El Giro tiene un recorrido muy bueno y que me gusta. No me quiero llevar solo por los sentimientos, sino analizar el recorrido: creo que el equipo va a escoger lo mejor”.



Sobre la Vuelta: “La Vuelta a España. Si me preguntan qué prefiero ganar, si otro Tour o la Vuelta, prefiero la Vuelta. Ahí pasaría a la historia, quedaría con la triple corona. Sería chévere, pero eso es como correr una París-Roubaix: no me veo ahí”.



Roglic y Pogacar: “Son muy fuertes, están haciendo cosas muy importantes, pero también creo que nadie es invencible: uno puede tener un mal día y ya está. El mismo Roglic no ha podido ganar un Tour. Pueden pasar muchas cosas, quedar cortado en un abanico: ya le pasó a Pogacar en su primer Tour que ganó. No solo es de físico, es de estrategia, saberse ubicar y estar pendiente. Se les puede ganar o por lo menos creérselo”.