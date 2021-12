Jan Ullrich, hospitalizado tras recaída en sus adicciones

El exciclista alemán Jan Ullrich (Rostock, 48 años), ganador del Tour de Francia 1997 y de la Vuelta en 1999, se encuentra hospitalizado en México al sufrir una recaída en su estado de salud, relacionada con su adicción al alcohol y las drogas.

Ullrich, quien recientemente celebró su cumpleaños en Cuba, había experimentado una mejoría en su proceso, pero en el viaje de regreso a Alemania tuvo un serio problema, agravado por su reciente separación de su compañera cubana, Elizabeth Nápoles, según comenta el diario Bild.

Ullrich se recuperó de una grave depresión y tuvo algunas apariciones públicas, en las que dijo sentirse dispuesto a volver a "una vida normal".



"Hace unos años dejé las drogas y ya no bebo alcohol. Durante mucho tiempo no supe lo que era bueno para mí. El ciclismo siempre ha sido beneficioso, también ver a mis amigos y pasar el rato con mis hijos y mi familia. Pero me había olvidado de todo eso. Era mi problema ” , explicó el alemán en un podcast compartido con Lance Armstrong , George Hincapie y Johan Bruyneel . Una vez que se recupere de la crisis de salud, Ullrich regresará a Suiza, país en el que reside.





