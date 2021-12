Egan Bernal y el Ineos renuevan por dos años a su mentor

El británico Geraint Thomas (Cardiff, 35 años), ganador del Tour de Francia 2018, ha renovado por dos años su contrato con el equipo Ineos Grenadiers, por lo que completará al fin del mismo un estancia de 14 años en la escuadra en la que ingresó en 2010.

“Todavía estoy muy motivado para trabajar y entrenar duro. Eso es lo que me encanta hacer. Todavía disfruto sobre la bicicleta, y me gusta esforzarme. Si ves la meta de tu carrera deportiva profesional, lo que quieres es aprovecharla al máximo todos los días y hacer que todo cuente", ha señalado el ciclista galés.



Thomas, ganador del Tour de Romandía y de 1 etapa del Dauphiné en 2021, afronta con moral ganadora la temporada 2022. "Tuve un final difícil en 2021, pero hasta el accidente en el Tour, estaba en la mejor forma que había estado. Todavía estoy muy motivado para competir en las carreras más importantes, incluso en las pruebas de las Ardenas. Eso es emocionante y nuevo, y espero que luego vaya al Tour para desempeñar un papel importante", comentó.



El ciclista del Ineos se siente "emocionado" ante la nueva temporada y sus expectativas no tienen límite. " Va a ser divertido La gente sigue preguntándome cuál será mi papel y obviamente quiero seguir ganando, pero siendo parte de un equipo ganador, y quiero divertirme con algunos de mis mejores amigos, eso es muy importante. Para hacer eso necesitaré estar en mi mejor momento ".



Thomas ha pasado las dos últimas semanas en la concentración de pretemporada del equipo en Mallorca, preparándose para su 16ª temporada como profesional. "El equipo ha evolucionado mucho en los últimos 12 años. El ambiente en la concentración de Mallorca en comparación con los últimos años se siente diferente con muchos jóvenes, nuevos chicos y caras frescas. Todos están emocionados por avanzar como equipo, más unidos. Quiero jugar un papel clave en eso ".



El director adjunto del equipo Ineos, Rod Eliingworth, se refirió a la figura de Thomas dentro de la formación. “Geraint ha estado con nosotros desde el principio. Ha ganado las carreras más importantes, ha sido mentor de ciclistas más jóvenes, ha sido un brillante embajador del deporte y, en todo momento, ayudó a inspirar a innumerables personas a practicar ciclismo", dijo.



EFE