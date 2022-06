Bernal responde y se enfoca en su recuperación: 'bendiciones a todos'

Egan Bernal comienza a dejar de lado este primer semestre del 2022. El 'escarabajo' pretende olvidar cuanto antes todo lo extradeportivo para limitarse a su recuperación.

Luego de el grave accidente que lo sacó de competencia en enero, y de involucrarse activamente en las elecciones presidenciales, este viernes 24 de junio, cinco meses después de su choque, el colombiano publicó en redes sociales varias pistas sobre sus objetivos de ahora en adelante.

A primera hora de la mañana publicó algunos estados en donde muestra su trabajo físico en el gimansio y encima de la bicicleta.

En una segunda hora dedicó un mensaje a quienes aun le recuerdan sus posiciones políticas, luego de que esta misma semana fuera violentada un mural hecho en su honor, a causa de su activismo en elecciones: 'A quienes están preocupadas por los “ataques” que he recibido, con amor les digo. Hace 5 meses prácticamente estaba muerto y hoy puedo pensar en volver a competir. Después de todo lo que he vivido y he pasado en toda mi vida, creo que no me perturban. Bendiciones a todos!'.

Con estas dos muestras el colombiano pone en firme su objetivo por volver a competir junto al pelotón del World Tour.