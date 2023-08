Champions League definió los duelos para acceder a fase de grupos

La Champions League ha comenzado en su temporada 2023/24 y la fase previa a fase de grupos está llegando a su final, por lo que pronto el mundo conocerá quiénes son los clubes que jugarán esta edición.

UEFA hizo el sorteo oficial de la ronda de los playoffs finales y los clubes que están en esta fase ya conocen quiénes podrían ser sus próximos rivales en el último choque que definirá el acceso a la zona de grupos.



En total serán ocho equipos quienes deberán luchar en este último duelo para quedarse con tan solo cuatro cupos a la anhelada fase inicial de la Champions League.



Así quedó el camino a fase de grupos:



Antwerp vs AEK / Dinamo Zagreb

Raków / Aris Limassol vs Copenhague /Sparta Praha

KÍ Klaksvík / Molde vs Olimpija Ljubljana / Galatasaray

Slovan Bratislava / Maccabi Haifa vs Young Boys

Rangers / Servette FC vs PSV / Sturm Graz

Sporting Braga / Backa Topola vs Panathinaikos / Olympique Marsella