Los jugadores del Real Madrid que son igual de ganadores al Barcelona

Real Madrid y la Champions League son uno solo. Con la conquista en París, son 14 coronas a nivel europeo, que le permiten al cuadro blanco ampliar su hegemonía en el certamen. Además, de mostrar la forma en la que se sobrepusieron a las dificultades, cuando enfrentaron a planteles que, sobre el papel, lucían mucho más fuertes en el campo por los nombres que tenían.

El pitazo final en el Stade de France no es solo el punto de inflexión, donde los españoles marcaron época, pues lograr ganar cinco Champions en ocho años, los catapulta para ser uno de los mejores equipos de la época.



Ahora, solo un grupo selecto de jugadores se pueden jactar de estar en todas las conquistas presentes, con al menos, un minuto disputado en cancha. Ironía o no, seis jugadores de la plantilla blanca, tienen la misma cantidad de Champions League ganadas por el Barcelona, su rival de toda la vida.

Es el caso de Marcelo, quien se despidió del club. Seguido de Daniel Carvajal, Toni Kroos (ganó una con el Bayern, las otras cuatro con el Real Madrid), Luka Modric, Gareth Bale y Karim Benzema.



En este escalafón estaría Isco. Sin embargo, al no haber jugado un solo minuto en toda la competición, no se le considera campeón, pese a hacer parte de toda la delegación y de recibir su respectiva medalla.