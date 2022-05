Lo llora todo el madridismo: sentida despedida de Marcelo

Final de temporada para el Real Madrid y en el fútbol europeo tras la conquista del Real Madrid de la Liga de Campeones. En un acto de compañerismo, Karim Benzema, quien portó la cintilla de capitán durante los 90 minutos, se la entregó a Marcelo para que el brasileño alzara la copa.

Llegado al minuto 90, la alegría en el banquillo del Real Madrid era inmensa, pues ya veían de cerca la decimocuarta consecución del torneo más prestigioso a nivel de clubes en el mundo. Un ídolo, sin duda alguna se ha convertido Marcelo en el madridismo, pero que en su último ciclo ha perdido mucho protagonismo con un Ferland Mendy que llegó para adueñarse de la lateral izquierda del cuadro blanco.

Marcelo Vieira, de 34 años saltó del fútbol brasileño de Fluminense, directamente al Real Madrid en el 2006 cuando apenas tenía 18 años. Hablar de la ‘Casa Blanca’ en el último tramo sería hablar de Sergio Ramos y sin duda alguna, Marcelo como máximos ídolos de los últimos 14 años. Su trayectoria en el cuadro merengue ha estado lleno de satisfacciones, alegrías, compañerismo, risas y lo más importante para un deportista de alto rendimiento: títulos.

Con 25 trofeos en su palmarés, y cinco Uefa Champions League, se despedirá del Real Madrid como el hombre con más títulos en la historia del equipo ibérico. Tristeza enorme, pero satisfacción de salir del club como la leyenda que es, y con la Liga de Campeones conseguida.

Durante las semanas previas al enfrentamiento ante el Liverpool, los rumores de su salida seguían creciendo, pero el mismo jugador brasileño mantuvo que estaba deseoso de seguir en el Real Madrid. Tras ese encuentro que despide también la temporada, Marcelo Vieira concedió entrevistas en la zona mixta y confirmó su salida tras 16 años.

Con alegría y agradecimiento a los fanáticos, ese fue el mensaje inicial de Marcelo, ‘la emoción es brutal, ha sido mi último partido con el Real Madrid, pero estoy muy contento. No es un día de tristeza, me voy con mucha alegría, agradecido a los fans y las noches mágicas que he vivido en el Bernabéu’.

Sentenció que no piensa a sus 34 años acabar su carrera deportiva y buscará un nuevo equipo. A su vez, el Real Madrid le hará una despedida el domingo 29 de mayo en el Santiago Bernabéu, ‘no me siento una leyenda, soy una persona que disfruto cada momento. He tenido la suerte de ser capitán y levantar la Copa antes de mi adiós. Ya el último partido en el Bernabéu fue una mini despedida, pero ahora no me puedo despedir mejor que con mi quinta Champions. He cerrado un ciclo muy bonito’.