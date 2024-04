Guardiola: ausencia de De Bruyne y dardo a Florentino por césped

Manchester City vivió una intensa confrontación contra Real Madrid en la ida de la Champions League en el estadio Santiago Bernabéu y aunque todo quedó abierto, los ingleses ahora tendrán la ventaja tras jugar de local en Etihad.

Tras el partidazo vivido en Madrid, Pep Guardiola, técnico del City, analizó lo que fue ese empate, pero también, le quedó tiempo para tirar algunos dardos a Florentino Pérez por el césped, esto, luego de que ambos equipos jugaran con techo cerrado.



"Que no se lo tomen a mal, es una obra impresionante. Cuando yo jugaba, el césped del Bernabéu era una moqueta, una alfombra, pero bueno, supongo que lo arreglarán…Ahora sólo tienen que mejorar la hierba, Florentino se tiene que preocupar de hacer un buen campo”, dijo Guardiola.



Atención a la respuesta de Pep Guardiola sobre el techo del Santiago Bernabéu:



Por otro lado, el técnico español dio la razón por la que el belga Kevin De Bruyne no fue tenido en cuenta en Madrid y según explicó, decidió no jugar por que sintió malestar al comer algo que lo hizo vomitar.



“Kevin ha llegado al vestuario y ha dicho que no podía jugar. Después de comer se ha encontrado mal y ha estado vomitando. Ojalá podamos tenerlo para el próximo partido, porque es un jugador muy importante para nosotros", afirmó Guardiola.

Con respecto al partido, el español mencionó que fue difícil y al inicio estaban ansiosos, pero terminaron logrando protagonizar un buen espectáculo.



“Estábamos un poco ansiosos con el balón en la primera parte, y después de ir perdiendo 2-1, perdimos muchos balones que los jugadores normalmente no pierden. Cuando eso sucede, es muy difícil", finalizó Guardiola.



El juego de vuelta entre Manchester City y Real Madrid será en Etihad el próximo 17 de abril, partido que será a las 2:00 p.m. de Colombia.