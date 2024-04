Ancelotti valoró competitividad, pero lamentó no sacar diferencia

La ida de los cuartos de final de la Champions League 23/24 se han puerto en marcha y ya se disputaron dos de los cuatro partidos que están programados, siendo el del Real Madrid 3-3 Manchester City en el estadio Santiago Bernabéu el que se llevó todas las miradas.

Ambos equipos mostraron lección de buen fútbol y en un juego intenso en cuanto a goles, ninguno terminó llevándose la ventaja y aunque la vuelta será en territorio inglés, la llave está abierta para cualquiera.



Luego del partido, el técnico del Madrid, Carlo Ancelotti, valoró el juego de sus dirigidos, pero lamentó que no sacaran al menos un gol de diferencia para ir con más opciones a Manchester.



“Fue un partido muy igualado, competido y luchado. Empezamos muy mal, pero después el equipo volvió y mientras mantuvo la presión alta, lo hizo bien. Pudimos marcar el 3-1 con Bellingham y Vinicius, pero cuando bajamos la energía, ellos manejaron el balón. Tratamos de aprovechar las transiciones y rozamos remontar, otra vez. La idea era salir con una pequeña ventaja, pero ha sido un partido realmente igualado. Debemos mantener esta actitud para la vuelta”, dijo Ancelotti en conferencia de prensa.



De igual manera, el italiano aseguró que contra estos rivales no se puede guardar energía y las posibilidades de remate deben ser casi que nulas, pues son efectivos con esa arma.



“A un equipo como el City no se le puede conceder un tiro desde la frontal. Pero los han puesto en la escuadra. En general, a nivel defensivo lo hicimos bien, al menos mientras nos duró la energía”, mencionó.

Por último, el técnico no se afana tras perder en la vuelta a Tchouaméni y dijo estar bien cubiertos en esa posición, debido a que " tenemos la opción de Nacho, del cual tenemos siempre confianza y Militao".



El juego de vuelta entre Manchester City y Real Madrid será en Etihad el próximo 17 de abril, partido que será a las 2:00 p.m. de Colombia.