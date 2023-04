Guardiola sufrió más de la cuenta: 'Emocionalmente estoy destrozado'

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, afirmó que durante el partido perdió "diez años de vida" y que está emocionalmente destrozado, después de vencer por 3-0 al Bayern de Múnich en la ida de cuartos de final de la Champions League.



"No ha sido cómodo", explicó el español después de golear a los bávaros.

"Emocionalmente estoy destrozado. He perdido diez años hoy. Ahora tengo relajarme, tener un día libre y preparar el partido contra el Leicester", aseguró el español en rueda de prensa.



"Ha sido un gran partido de Champions entre dos grandes equipos. Estuvo muy parejo durante 55 o 60 minutos. Marcamos un golazo mediante Rodri, pero no pudimos controlar los espacios, con Musiala y Gnabry. Quizás en los 10-15 primeros minutos de la segunda parte ellos estuvieron mejor y tuvieron sus oportunidades, pero después ajustamos y en la recta final fuimos mejores".



Pese al 3-0, Guardiola es cauto y cree que la eliminatoria no está decidida: "Es un resultado increíble, pero sé lo que significa ir a Múnich y que tendremos que hacer algo diferente para no sufrir. Vamos allí a marcar goles y a ganar el partido".



