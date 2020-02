¡No te ayudes tanto, Neymar! Nuevo lío con su cuerpo técnico en PSG

Neymar ha escrito un nuevo capítulo en su agotadora novela de peleas internas en el PSG.

Esta vez la coyuntura fue la derrota 1-2 contra Borussia Dortmund, en el duelo de ida de los octavos de final de la Champions League.



Las críticas contra el equipo en París, donde lamentan que se hagan inversiones millonarias y de nuevo choquen en el torneo europeo, hicieron que el brasileño levanta la voz al final del partido.



De frente, Neymar señaló a Thomas Tuchel y su cuerpo técnico por la manera como manejaron su lesión: "Es difícil quedarse cuatro partidos sin jugar. Desafortunadamente no fue elección mía, fue algo del club, de los médicos. Fueron ellos quienes tomaron esta decisión, no me gustó. Tuvimos muchas discusiones sobre esto. Quería jugar, me sentía bien, pero el club tenía miedo, y fui yo quien lo sufrió al final".



Llama la atención que su aparente problema físico vino después de su exótica fiesta de cumpleaños en París y de un viaje a Brasil 'para recuperarse'.



El cuestionamiento público a Tuchel y sus vacilaciones en el manejo del díscolo brasileño son pan de cada día en Francia, donde ya nadie parece sorprendido de la estrategia del jugador, quien cada vez esconde menos su inconformidad en el club.