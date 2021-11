Ni tan ‘leve’ la lesión: Neymar se perdería duelo crucial en Champions

La situación deportiva de Neymar ha formado todo un escándalo. Desde Brasil aseguran que el astro fingió una lesión en el aductor, pero en PSG aseguran que se trata de algo complicado y por ello es baja para el próximo partido por Ligue 1.

Aunque el diario francés ‘L’Équipe’ calificó de “leve lesión” la dolencia del extremo, la verdad es que no se tienen buenas noticias sobre su estado físico. Todo parece indicar que estará fuera de los terrenos por un unos días más.



Ney no pudo entrenar en la mañana del jueves con su equipo por los problemas musculares que lo aquejan. Razón por la que el cuerpo médico y Mauricio Pochettino decidieron darle descanso.



En este orden de ideas no jugará este sábado en casa del Nantes por la liga francesa.



El problema está en que Pochettino tendrá que esperar a una de sus máximas estrellas hasta horas previas del duelo de la próxima semana por Champions League frente al Manchester City.

​

La idea por ahora es no arriesgarlo en lo absoluto y por ello tomarán todas las medidas necesarias. Tanto es el temor que existe una gran probabilidad de que no juegue en territorio británico, argumentando que es mejor que se pierda un partido, por más importante que sea, a que la “leve lesión” se vaya agrandando cada vez más.