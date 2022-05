Mohammed Salah: sacó su lado más jocoso en rueda de prensa

Se acerca el final de la temporada, y el Liverpool celebra que Mohammed Salah mantenga su anhelo de quedarse en el conjunto de Anfield. A falta de un partido, tal vez el más importante, los dirigidos por Jürgen Klopp están a 90 minutos de conseguir su tercer título de cuatro.

Mohammed Salah ya mandó una alerta al Real Madrid comentando que hay un aroma de venganza de cara a este partido, puesto que en 2018 no pudo hacer parte de la totalidad de la final por una lesión a los 30 minutos de juego. Sin embargo, el escenario está hecho para hacer historia y repetir el calvario del conjunto madrileño en 1981 cuando a falta de escasos minutos para culminar el juego sin goles, Alan Kennedy sorprendió en Francia con un gol lapidario.

A tres días para la final, Mohammed Salah y Jordan Henderson comparecieron a rueda de prensa. El egipcio fue el primero que habló sobre el encuentro, ‘estoy muy motivado. Después de lo que pasó en 2018 y el pasado domingo, todo el mundo está motivado’.

Respondió con certeza que continuará en el Liverpool, ‘en mi mente no me enfoco en un nuevo contrato. Solo estoy concentrado en ganar la Champions y agarrar el trofeo. No quiero hablar del contrato ahora, la temporada que viene estaré aquí seguramente’.

Hace cuatro años en la final, Mohammed Salah tuvo que abandonar el terreno de juego de manera prematura. Solo pudo disputar 30 minutos cuando sufrió una lesión por un golpe de Sergio Ramos que lo sacó de los minutos restantes. Sobre ello, el egipcio dijo, ‘fue el momento más difícil de mi carrera. Salir a los 30 minutos es lo que puede pasarle a un jugador. Cuando me enteré de que habíamos perdido dije: no podemos perder de esta manera. Pero al año siguiente la ganamos’.

Brindó palabras para su compañero, Luis Díaz, ‘no habla en inglés. Lo está haciendo muy bien, es muy importante, y encima tenemos muchos jugadores que hablan en español’. Adrián San Miguel también indicó que, aunque Díaz no maneje el idioma, está haciendo lo posible para aprenderlo, y que él habla es el lenguaje universal: el fútbol.

Salah también respondió de manera jocosa cuando le preguntaron por quién iba a ser el Alan Kennedy de esta final. Kennedy fue el jugador que le quitó la Champions en 1981 hace 41 años. El egipcio solamente dijo, ‘espero que yo’, entre risas contestó. Bien se sabe que Mohammed tiene cuentas por saldar con el Real Madrid y esta sería la oportunidad.

Por su parte, el capitán mantuvo, ‘la actitud es buena, aunque no ganáramos el domingo. No puedo estar más orgulloso de los compañeros con esta temporada. Todo aquí es positivo’.

Sobre la Champions, Jordan Henderson comentó, ‘la queremos mucho. Tenemos una oportunidad increíble. Solo estoy enfocado en eso, y no en si es una buena temporada’.

Todavía recuerdan esa final contra el Real Madrid en 2018, sobre la lesión de Mohammed Salah dijo, ‘fue un momento difícil para él en un partido importante. Pero para mí, no necesitamos más motivaciones para ganar una final de la Champions League. Estamos preparados’. Y acerca de esa derrota, ‘fue un momento duro perder contra el Madrir, pero hemos vuelto, y ganar al año siguiente lo hizo más especial’.

Sobre esta oportunidad de ganar la Champions, ‘nunca sabes cuándo es la última oportunidad para ganar la Champions League. Las cosas van muy rápido y nunca sabes lo que va a pasar en el futuro. Cuando tienes la oportunidad, tienes que aprovecharlos. Físicamente, creo que ha sido la temporada más larga. Esta temporada, para mí, ha sido muy positiva. Es muy especial para mí’.