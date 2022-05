Luis Díaz se destapó: posibilidad de nuevo título e inspiración

Faltan pocos días para que Luis Fernando Díaz Marulanda sea protagonista en Francia cuando el Liverpool enfrente al Real Madrid por la final de la Uefa Champions League. Un vibrante partido que despertará las venganzas de ambas escuadras.

Liverpool perdió en 2018 la final ante el Real Madrid en una noche para el olvido del guardameta alemán, Loris Karius. Y los madrileños salieron derrotados en 1981 frene los ‘Reds’, por coincidencia, en Francia. Luis Díaz jugará su primera final de la Uefa Champions League, y entre la prensa inglesa y referentes del fútbol mundial, esperan que Jürgen Klopp lo ponga como inicialista.

El guajiro fue claro en rueda de prensa al comentar las sensaciones que está viviendo en el Liverpool previo a disputar ese último encuentro de la temporada en sus primeros meses como jugador del ‘Pool’. Ya lo avisó Dani Carvajal, Thiabut Courtois y David Alaba el susto que genera el tridente del club inglés con Luis Díaz, Mohammed Salah y Sadio Mané, pero Díaz está tranquilo de cara a ese enfrentamiento.

‘Estoy viviendo un sueño, lo había deseado y había trabajado para eso. Hoy en día que lo estoy viviendo no me la creo. Estoy disfrutando y aprovechando cada momento en este gran club e institución. Seguir creciendo a nivel profesional y personal’, fue claro Luis Díaz en la rueda de prensa contestado las preguntas de ESPN.

Liverpool estivo muy cerca de conseguir la Premier League. Ya es pasar la página y pensar en la Uefa Champions League, ‘para nosotros va a ser otro reto mucho más importante. Sabemos que estamos jugando una final de Champions, todos quieren estar acá, pero estamos mentalizados dejando atrás lo que ya pasó. Estuvimos a un punto de conseguir la Liga. Dimos el todo por el todo, se hizo lo posible para conseguirla, pero no se dio. Ahora, prepararnos para lo que se viene y salir a ganar la final’.

Analizó a su rival, ‘partido difícil, complicado. Es una final de Champions y las finales se juegan, se corren y se da el todo por el todo, porque sabemos que es un solo partido. Sabemos la calidad del Real Madrid, la experiencia que tiene. Tenemos que contrarrestar todo lo que nos vayan a plantear, estar preparados al 100%, mentalizados en que podemos hacerlo bien’.

Desde su llegada a club, se ha ganado los corazones de todo el fanatismo y de niños. Sobre su ejemplo para ellos, ‘a veces no me las creo que estoy viviendo estos momentos y sueños. Soy consciente de que estoy generando grandes cosas, no solo aquí, sino en Colombia por lo que estoy viviendo en Liverpool. Pero yo solo quiero seguir construyendo mi fútbol, mi vida, seguir creciendo a nivel futbolístico y como persona. Para que así los niños puedan seguir valorando estas cosas que se hacen, siguiendo mis pasos. Estoy muy feliz y ojalá podamos ganar la final’.

Por último, envió un mensaje para la hinchada, ‘muchísimas gracias por el apoyo, por estar pendientes siempre a cada resultado y momento. Siempre me lo han transmitido y estoy feliz y agradecido por las personas que se mantienen al tanto, les mando un fuerte abrazo’.