España llora por Mbappé, Inglaterra celebra a Díaz: elogios al guajiro

Sin duda alguna, el mundo ha cambiado la perspectiva en el fútbol mundial, y mientras España llora por el desplante de Kylian Mbappé al Real Madrid, en Inglaterra no paran de celebrar el fichaje de Luis Díaz por el Liverpool. Calentando una final más en la que tendrá protagonismo el conjunto británico contra el ibérico, estallaron los elogios para el guajiro.

Luis Díaz se ha convertido en el foco de elogios por parte del mundo entero. Su rápida adaptación en el conjunto dirigido por Jürgen Klopp lo comprueba. Pues es increíble que en tan poco tiempo haya tenido un impacto tan descomunal en la plantilla, en la dirección técnica del alemán y en la afición, que, sin duda alguna, ya se la ganó completamente. El guajiro también fue pieza fundamental en el título de la FA Cup.

Con dos trofeos en su palmarés en el Liverpool, y con la posibilidad de cerrar la temporada con otro en la Uefa Champions League, Luis Díaz ha sido vital en el esquema planteado por Jürgen Klopp, y hasta ya es titular recurrentemente con Mohammed Salah y Sadio Mané. Adrián San Miguel, segundo arquero de los ‘Reds’, habló para Agencia EFE sobre el impacto del colombiano.

No titubeó el español en reconocer, ‘es un fenómeno, aunque su nivel de inglés aún no ha alcanzado el máximo y está ahí aprendiendo, dando sus clases, para poder tener esa comunicación con todos sus compañeros. Pero en cuanto al fútbol, es un idioma universal. Luis no necesita demasiado, sino actuar’.

Además, reconoció que, en gran parte de los momentos de su primera temporada, Luis Díaz ha contado con la fortuna de calar en un club con sudamericanos y españoles. No solo Adrián San Miguel lo ha arropado, sino que Thiago Alcantará también. El ex Bayern de Múnich se ha convertido en un referente tanto en la cancha como afuera para Díaz.

‘Desde que llegó, nos ha ayudado muchísimo, se ha adaptado al equipo y a la manera de jugar de una forma sobrenatural. Y después tenemos un buen grupo de latinos en el vestuario que le ayudamos en todo lo que necesite’, comentó Adrián. Finalmente, el ibérico también dio su opinión del momento que vive Luis Díaz, ‘ha entrado con buen pie aquí, la afición lo ama y diría que es de los jugadores en mejor estado de forma por cómo ha terminado la temporada. Es un jugador diferente’, concluyó el arquero.