Klopp defendió a Vinicius y rechazó racismo: ‘Es de talla mundial’

Liverpool y Real Madrid tendrán uno de los choques más importantes de esta fase ida de la Champions League, donde ambos medirán su potencial y tener un buen resultado que los deje con opciones de ganar la clasificación a la siguiente ronda, pero el equipo inglés llega con bajas y su juego no convence.

En conferencia de prensa el técnico de Liverpool Jürgen Klopp analizó a Real Madrid y a un jugador en especial como el brasileño Vinicius Junior, quien ha sufrido durante la temporada por varios hechos de racismo y con respecto a esta situación el entrenador alemán se refirió y rechazó totalmente eso, aunque dejó claro que lo único que provoca es buen juego, porque es de los mejores del mundo.



"No hay nada que pueda justificar el racismo. Lo que yo sé es que es un jugador de talla mundial, que no debes dejarlo solo en situaciones de uno contra uno. Estoy seguro de que él ya es una leyenda del Real Madrid, a su corta edad, y espero que no abusen de él unos que dicen esas cosas sobre él”, dijo contundente Klopp.



Klopp alucina con la pregunta sobre Vinicius. pic.twitter.com/OuqVgo79Bt — Ramón Álvarez de Mon (@Ramon_AlvarezMM) February 20, 2023



De igual manera, Klopp también habló del comportamiento que debe tener su equipo contra Real Madrid y resaltó que deben no hacer uno sino dos buenos partidos para lograr la clasificación.



“Tenemos que jugar un súper partido. Dos súper partidos para ser honesto para pasar. No tengo ningún problema con eso. A quién le importa, es la Champions League, estoy muy feliz de que podamos jugar este partido ahora en lugar de hace unas semanas”, mencionó el entrenador de Liverpool.



🎙️🔴Klopp: "Necesitamos hacer dos grandes partidos para pasar. Si no, no tienes opciones"



🙄"En cambio, el Real Madrid no lo hace e incluso así tiene opciones. Es la diferencia". pic.twitter.com/ApcTzBjjNi — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 20, 2023



​Por ahora, Liverpool tendrá que reivindicarse y pasar del mal rato en Premier League, a sostener un buen nivel en la Champions League que le permita vencer a uno de los favoritos al título. El juego de ida será este martes 21 de febrero a partir de las 3:00 p.m.