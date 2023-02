Henry le envió esta reflexión a Neymar: ‘No necesitas enemigos’

Neymar no está libre de polémica en los días recientes. El ambiente en el PSG no es el mejor, teniendo en cuenta la derrota reciente en Champions League, las declaraciones de Mbappé y el accionar de Neymar fuera del campo.

Sumándole a lo anterior, el brasileño se lesionó su tobillo. El diagnóstico fue confirmado por el cuadro francés, con un esguince. A la espera de su evolución, sería una de las primeras bajas para el duelo de vuelta contra el Bayern Múnich.



Con ese panorama, al atacante las críticas no solo le llueven por eso. Tras el compromiso de la semana pasada por la competición europea, Neymar fue visto en un restaurante de comidas rápidas, cenando con sus amigos y en un torneo de cartas.



Las imágenes, al parecer, no cayeron nada bien en el equipo. Mbappé había hablado de la importancia de una recuperación optima de todos los jugadores, pensando en los retos que se venían. Sin embargo, Neymar fue al torneo de póker en París y luego comiendo hamburguesas.



Thierry Henry, legendario jugador francés, comentó acerca de la situación, pero más que hacerle una crítica al jugador por sus actitudes, es por las amistades que lo rodean. El exjugador habló en Amazon Prime Video Sport sobre el tema en cuestión “¿Fueron sus amigos los que publicaron la foto? Con amigos así, no necesitas enemigos”.