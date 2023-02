Benzema, reserva absoluta para el Madrid: enfocado en la Champions

El francés Karim Benzema descansó frente a Osasuna para estar al 100% de cara a la visita del Real Madrid a Anfield este martes. No había lesión, solo cansancio acumulado ante la carga de partidos de un futbolista que esta temporada se ha perdido ya 12 partidos y al que Carlo Ancelotti ha cuidado en las últimas fechas, en las que ha jugado dos de los últimos cinco encuentros.

Su ausencia por lesión en el Mundial de Qatar, cuando ya estaba en la concentración de Francia, fue un varapalo para un futbolista que un mes antes ganó el Balón de Oro gracias a una temporada en la que marcó 44 goles. Su gran reto pendiente era el Mundial, pero se truncó, dijo adiós a su selección y se centró en un Real Madrid al que volvió enchufado.



El doblete en el primer partido tras el parón marcaba territorio, hasta llegar a ver puerta diez veces en once encuentros. Eso sí, cinco de ellos llegaron desde los once metros.



Los últimos, doblete de penalti contra el Elche, le hicieron añadir su nombre aún más a la historia del Real Madrid, ya que se convirtió en el segundo máximo goleador del conjunto blanco en LaLiga, superando a Raúl González Blanco y solo por detrás de Cristiano Ronaldo. Además, es quinto en la clasificación histórica de la competición. También le hizo alcanzar su séptima temporada en LaLiga marcando al menos diez goles.



Un registro que en este siglo solo superan el argentino Leo Messi (15 veces), el portugués Cristiano Ronaldo (9), los españoles Raúl Tamudo y David Villa (8) y el uruguayo Luis Suárez (8). Una competición doméstica que está lejos de dominar con puño de hierro como hizo la pasada temporada, gracias a sus 27 dianas, pero en la que sale a casi un gol por encuentro; 11 en 13. Además, está a cuatro, con cinco partidos menos, del polaco Robert Lewandowski, máximo anotador de LaLiga Santander.



Una cifra que podría haber alcanzado visto el promedio, pero que no ha tenido la oportunidad por las ausencias que le están frenando esta temporada. Doce partidos ausente con el "cansancio" como protagonista, a la par de diferentes molestias musculares que han hecho que Ancelotti le haya cuidado en las últimas fechas -dos partidos disputados de cinco- de cara a un carrusel de encuentros del máximo nivel que arrancan este martes en Anfield y al que siguen recibir al Atlético de Madrid y al Barcelona -Copa del Rey- y visitar al Betis en tan solo 12 días.



El primero de ellos, contra el Liverpool, tiene un sabor especial para Benzema, ya que volverá a jugar en una Liga de Campeones en la que todavía no ha marcado este año y en la que la pasada temporada vio puerta en 15 ocasiones, diez de estas en unas eliminatorias en las que firmó dos tripletes para comandar al Real Madrid a unas remontadas históricas en la competición.



Y es que la 'Champions' es una competición fetiche para el francés. Es el cuarto máximo goleador histórico con 86, a cinco de meterse en la tercera posición del podio que ocupa un Robert Lewandowski que esta temporada no podrá sumar más a su cuenta particular, ya que el Barcelona cayó a la Liga Europa.



Una distancia que se le resiste recortar ya que no ha vivido una buena fase de grupos. Sin goles ni asistencias en cuatro partidos. Además, en el primero en casa del Celtic sufrió la primera lesión del curso a los 30 minutos y estuvo fuera de los terrenos de juego 22 días.



No jugó ninguno de los partidos contra el RB Leipzig, disputó los dos completos frente al Shakhtar Donetsk y volvió tras sufrir "cansancio muscular" en el último duelo de fase de grupos contra el Celtic, jugó 26 minutos y sufrió problemas musculares.



Muchos contratiempos en 'Champions' para un jugador capital en el Real Madrid que nunca ha perdido frente al Liverpool con la camiseta blanca -cinco victorias y un empate-, al que ha marcado cuatro goles y han anulado dos; el último, en la final de 'Champions' del pasado mes de mayo en la que Vinicius le dio la 14ª 'orejona' al Real Madrid.



EFE