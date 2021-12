¡Ya no hay Messi-Cristiano!: Así quedaron octavos de Champions League

La UEFA ha ordenado la repetición del sorteo de octavos de final de la Champions League, una inaudita decisión que obedece a una falla técnica en el primer sorteo.

Al mejor estilo del VAR, se cumplió a primera hora la jornada prevista en Suiza, la cual deparó un duelo PSG vs Manchester United, es decir un encuentro Messi-Cristiano Ronaldo, pero todo quedó en nada después de los reclamos del Atlético de Madrid, que descubrió una falla técnica en el sorteo.



¿Conclusiones? Florentino Pérez debe estar ardiendo en furia pues pasó de una llave contra Benfica a una con el PSG-. El equipo de Messi, Mbappé y Neymar ahora se libra de Cristiano y el Manchester United pero choca con Ancelotti, que no es un mejor panorama. Atlético, el que obligó a repetir el sorteo, se quitó de encima a Bayern pero es Cristiano, justamente, su siguiente problema. Al Liverpool tampoco le hizo gracia el cambio, pues pasó de Salzburgo al Inter de Milán.



Lo que no cambió: Los partidos de ida en octavos de final se disputarán los días 15/16 y 22/23 de febrero de 2022, mientras que lo de vuelta serán el 8/9 y el 15/16 de marzo. El sorteo de cuartos de final y semifinales se celebrará el viernes 18 de marzo.



Así quedaron, en definitiva, los octavos de final:



PSG vs Real Madrid

Inter vs Liverpool

Villarreal vs Juventus

Atlético de Madrid vs Manchester United

Chelsea vs Lille

Benfica vs Ajax

Sporting Club vs Manchester City

Salzburgo vs Bayern Múnich



¿Qué tanto cambió todo en el segundo sorteo?



Ojo que ya no hay Messi vs Cristiano, que Atlético se libró de Bayern y hay otras novedades. Así era el primer sorteo, que ya no sucederá:



Benfica vs. Real Madrid

Villarreal vs. Manchester City

Bayern Munich vs. Atlético Madrid

Liverpool vs. Salzburgo

Ajax vs. Inter

Juventus vs. Sporting

Lille vs. Chelsea

Manchester United vs. PSG



9:06 a.m. ¡Comienza de nuevo el sorteo otra vez! Explica el vocero Giorgio Marchetti la falla técnica a primera hora y ofrece excusas. Aparece primero Salzburgo y van a cada bombo los potenciales rivales



Ahora está todo previsto, nuevamente, para el segundo sorteo:



El reclamo del Atlético fue atendido por la UEFA, que ha dispuesto la repetición, dos horas después, ante el desconcierto de varios clubes, el Real Madrid entre ellos, pero al final la aceptación de todos. Alguien en Suiza ha perdido un millonario contrato con la UEFA...



¡Atentos a los cambios en la reglamentación!



Dos novedades advierte la UEFA, que operarán a partir de estos octavos de final:



1. Se acabó el llamado 'gol visitante' como mecanismo de desempate. Significa que si los equipos están igualados después de 180 minutos, habrá prórroga y, al final, tanda de penaltis.



2. "Cada club puede registrar un máximo de tres nuevos jugadores para los partidos restantes antes de la medianoche del 2 de febrero de 2021", anunció la UEFA. Habrá opción para los que jugaron con otro club la Champions o la UEFA Europa League pero con algunas restricciones en casos particulares.