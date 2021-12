¡Duros cruces para colombianos! Así quedó sorteo de Europa League

Se celebró el sorteo de la ronda eliminatoria de la UEFA Europa League con suerte complicada para los colombianos que estarán en competencia.

¡Programación y ojo al detalle!



Los partidos de ida están programados para el 17 de febrero y los de vuelta una semana después. Los ganadores de las ocho eliminatorias se unirán a los ocho campeones de grupos de la UEFA Europa League en los octavos de final. El sorteo será el 25 de febrero.



La suerte para los colombianos



Para los colombianos la suerte fue poco amable: para empezar, David Ospina, con Napoli, tendrá que medirse a un FC Barcelona eliminado de Champions y que tiene como principal objetivo ganar la Europa League para volver en la siguiente temporada a la máxima competición, teniendo en cuenta que en LaLiga está demasiado lejos.



A Luis Díaz y Matheus Uribe les toca cruzarse con Lazio, que siempre es un rival difícil en llaves de eliminación directa; es el mismo caso de Rangers, de Alfredo Morelos, que tendrá que citarse con el duro Borussia Dortmund.



Así quedaron las llaves:



FC Barcelona vs Napoli

Leipzig vs Real Sociedad

Atalanta vs Olympiakos

Sevilla vs Dínamo Zagreb

Zenit vs Betis

Dortmund vs Rangers

Porto vs Lazio

Sheriff vs Sporting Braga

