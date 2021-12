¡Lo que todos querían! Messi vs Cristiano en Champions: las llaves

Se celebró en Suiza el sorteo de los octavos de final de la Champions League y los duelos, empezando por el cruce Messi vs Cristiano, están para alquilar balcón.

¡Tome nota! Los partidos de ida en octavos de final se disputarán los días 15/16 y 22/23 de febrero de 2022, mientras que lo de vuelta serán el 8/9 y el 15/16 de marzo. El sorteo de cuartos de final y semifinales se celebrará el viernes 18 de marzo.



Vale mencionar que el Real Madrid evitó a los más duros rivales en el sorteo, que el Atlético 'bailará' con la más fea al enfrentar a Bayern Múnich y que, por lo demás, la caprichosa suerte ha dejado a los más poderosos en llaves, en teoría, accesibles. Pero es la Champions... y es fútbol.



Los cruces oficiales quedaron así:



Benfica vs. Real Madrid



Villarreal vs. Manchester City



Bayern Munich vs. Atlético Madrid



Liverpool vs. Salzburgo



Ajax vs. Inter



Juventus vs. Sporting



Lille vs. Chelsea



Manchester United vs. PSG

Messi & Ronaldo meet again! ❤️



Who will come out on top this time?#UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/bqjX3CWhNV — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 13, 2021

¡Atentos a los cambios en la reglamentación!



Dos novedades advierte la UEFA, que operarán a partir de estos octavos de final:

1. Se acabó el llamado 'gol visitante' como mecanismo de desempate. Significa que si los equipos están igualados después de 180 minutos, habrá prórroga y, al final, tanda de penaltis.

2. "Cada club puede registrar un máximo de tres nuevos jugadores para los partidos restantes antes de la medianoche del 2 de febrero de 2021", anunció la UEFA. Habrá opción para los que jugaron con otro club la Champions o la UEFA Europa League pero con algunas restricciones en casos particulares.



5:40 a.m. Todo preparado para el sorteo, las apuestas van a los más poderosos: