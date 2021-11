Díaz, en peligro: ¿qué necesita el Porto para clasificar en Champions?

El Porto de Luis Díaz y Matehus Uribe cayó este miércoles por 2-0 en Liverpool y perdió la gran posibilidad de clasificarse de manera anticipada a los octavos de final del certamen.



La buena noticia para los lusos es que Atléico de Madrid perdió en el Wanda Metropolitano 0-1 con Milan y con ello se mantienen en la segunda casilla dependiendo de sí mismos.

Con lo anterior sobre la mesa, ¿cómo está el panorama del Porto de cara a la última fecha y pensando en el pase a octavos?



Lo primero que es necesario tener en cuenta es que la sexta jornada del Grupo B esta de la siguiente manera: Porto vs Atlético y Milan vs Liverpool. Tanto portugueses como italianos tienen una ventaja.



Centrándose únicamente en el cuadro de Díaz y Uribe, la situación es clara. Se jugarán una final frente al cuadro colchonero y en caso de ganar sellarán su paso a la segunda fase como segundos del grupo.



En el caso de un empate, algo bastante probable, el Milan entra en conversación. Porto quedaría con seis unidades, pero si el equipo rossonero gana en San Siro llegará a siete puntos y será el clasificado.



Y en caso de perder, el clasificado seré el Atlético de Madrid. No hay más.



Así las cosas, los dirigidos por Sérgio Conceição deben hacer su trabajo para estar la siguiente fase de la Champions. Será una prueba dura frente al vigente campeón de España, pero no es para nada imposible.