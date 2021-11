¡Jornada de infarto! Así se jugará la sexta fecha de la Champions

La fase de grupos de la Champions League está llegando a su final, dejando todo, en algunos casos y zonas, la definición de los cupos hasta la última jornada. Varios grupos ya dejaron todo definido, en otros, será solo para cuadrar quien va al primer o segundo lugar y en unos pocos, para definirlo prácticamente todo.



Este será el fixture para la sexta fecha de la fase de grupos de la Champions League, la cual se jugará entre el martes 7 y miércoles 8 de diciembre.



Uefa Champions League

Fecha 6 fase de grupos



7 de diciembre

RB Leipzig vs Manchester City

12:45 p.m.



PSG vs Brujas

12:45 p.m.



Ajax vs Sporting Lisboa

3:00 p.m.



Porto vs Atlético de Madrid

3:00 p.m.



Real Madrid vs Inter

3:00 p.m.



Milan vs Liverpool

3:00 p.m.



Shakhtar Donest vs Sheriff Tiraspol

3:00 p.m.



Borussia Dortmund vs Besiktas

3:00 p.m.



Miércoles 8 de diciembre



Zenit vs Chelsea

12:45 p.m.



Juventus vs Malmo

12:45 p.m.



Benfica vs Dinamo

3:00 p.m.



Atalanta vs Villarreal

3:00 p.m.



Wolsfburg vs Lille

3:00 p.m.



RB Salzburg vs Sevilla

3:00 p.m.



Manchester United vs Young Boys

3:00 p.m.



Bayern Múnich vs Barcelona

3:00 p.m.