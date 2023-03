Duelo titánico: Bayern va por la estocada final y PSG por la remontada

La eliminatoria de los octavos de final de la Champions League entre Bayern Múnich y PSG está abierta, pese a la victoria de los bávaros en París, donde lograron ganar 1-0, por lo que La confianza debería ser alta para los alemanes de cara a este choque, ya que un par de victorias en la liga antes de este compromiso lo mantuvo en el primer lugar de la Bundesliga.





A lo largo de la historia de la Champions League el Bayern ha sido siempre protagonista y en la actual temporada ha registrado buenos números impresionantes, pues lleva siete victorias en igual cantidad de partidos en esta Champions League, representando su mejor desempeño hasta ahora.



De igual manera, una de las mejores temporadas que ha tenido Bayern Múnich fue contra Paris Saint-Germain en la final de la temporada 2019/20. Sin embargo, el bávaro no puede dormirse frente a los parisinos, debido a que suma seis partidos ganados y seis perdidos, por lo que será un juego de vuelta importante que medirá en qué verdadera condición está el gigante alemán.



Por el lado del París Saint Germain vienen con la necesidad de ganarle la serie a Bayern Múnich, pues la incorporación del campeón de mundo Lionel Messi ha hecho que el club parisino esté obligado a ganarle a los alemanes.





Después de la derrota contra Bayern Múnich, el conjunto de Christophe Galtier ha respondido con un buen rendimiento, logrando anotar en once ocasiones en tan solo tres partidos de la Ligue 1 de Francia, pero ganar el campeonato local no será suficiente para los parisinos, pues el verdadero objetivo es conseguir el título de la Champions League.



La historia del PSG en Champions es tal vez lo que más le afecta, ya que no han podido lograr triunfar tras quedar eliminados en cuatro de sus últimas seis veces que estuvieron en estas llaves de octavos de final.



Por ahora, Bayern tiene la mínima ventaja, pero seguramente habrá una buena oportunidad para que ambos equipos brinden buen espectáculo y compitan por demostrar quién es el mejor y quién está para seguir luchando por la Champions League.