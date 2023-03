Galtier develó su idea ante Bayern para avanzar con PSG en Champions

El entrenador del PSG, Christophe Galtier, dijo este martes que una de las claves de mañana será recuperar balones en la mitad del campo y tener más profundidad que la que tuvo el equipo en la ida en París que se saldó con una derrota por 0-1.



"Tenemos la presencia de Kylian (Mbappé que entró en la segunda parte en la ida) también para tener profundidad y percusión. Tenemos que jugar más arriba y recuperar balones en el campo contrario. Tendremos que estar atentos pero también ser atrevidos", dijo Galtier.

Por otra parte, el técnico rechazó la idea de que se trate del partido más importante de la temporada y dijo que "todos los partidos son importantes" y que la posibilidades de seguir en la Liga de Campeones siguen abiertas pese a la derrota en la ida.



"Jugamos todos los partidos con la ambición de ganar. La Champions sigue siendo un objetivo muy alto. Será necesario tener un comportamiento mucho más agresivo. Si estamos en ese estado de ánimo, tendremos la posibilidad de clasificarnos" agregó.



En lo personal Galtier dijo que jugadores que habían tenido problemas físicos como Nordi Mukiele y Achraf Hakimi habían entrenado con normalidad. Galtier rechazó además la teoría de que la ausencia de Neymar puede incluso ayudar al PSG a ganar estabilidad.



"Es una desventaja no poder contar con él, 18 goles, 14 pases decisivos. Cuando leo que podemos estar mejor sin él, pienso que no", aseguró.



"Es un jugador que ha marcado muchos goles y ha dado muchas asistencias desde el principio de la temporada. Es un gran profesional. Es el primero que no está contento con su lesión y tengo un gran pensamiento para él. Tener a Neymar en la plantilla siempre será una baza extra para marcar goles", añadió.



