¡Qué confianza! Vidal enciende el juego entre Barcelona y Bayern

El chileno Arturo Vidal, jugador del Barcelona y ex del Bayern de Múnich, explicó este jueves en la rueda de prensa previa al partido de cuartos de final que el equipo azulgrana “tiene muchas esperanzas" de que esta Liga de Campeones sea suya y que este viernes el equipo alemán “no juega contra un conjunto de la Bundesliga, sino contra el mejor equipo del mundo”.



“Es el partido más importante del año. Sabemos que el Bayern está haciendo una temporada espectacular en la que ha ganado la Bundesliga y la Copa alemana. Mañana será un lindo partido, muy apretado, pero somos el Barcelona y podemos ganarlo”, dijo el centrocampista chileno.



Preguntado por las declaraciones de Karl-Heinz Rummenigge y Lothar Matthäus, en las que daban al Bayern como favorito, Vidal respondió que las había escuchado, pero que conoce “a los jugadores y lo que se habla fuera no es lo que piensan”.



“El Bayern siempre afronta los partidos como favorito. Cuando yo estaba allí así lo sentía yo también. Pero mañana juegan contra el Barcelona y el encuentro va a estar muy igualado”, añadió. Respecto a si él tendrá este viernes un lugar en el once inicial en el centro del campo, considera que “todos los jugadores” que están en Portugal merecen jugar, “pero el entrenador tiene que escoger a los once que lo hacen. Las quinielas lo sitúan en una línea de cuatro, acompañado de Sergio Busquets, Sergi Roberto y Frenkie de Jong. A Vidal le gusta el formato a partido único de esta edición de la Champions.



“En la Copa América se juega así y los equipos salen a demostrar mucho más y van a por todas desde el inicio. Eso hace que los partidos sean más atractivos”, dijo. Y no tuvo reparos en admitir que el polaco Robert “Lewandovski es extraordinario, un goleador incansable, y va a ser muy difícil marcarlo”. Pero advirtió que “es muy difícil compararlo con (el argentino Lionel) Messi porque Leo es de otro planeta. Lewandovski es el mejor delantero del mundo junto con (el uruguayo) Luis Suárez”. Por último, dijo comprender “que el aficionado del Barcelona sea pesimista a causa de los últimos partidos de LaLiga que nos hicieron perder el campeonato”. Aunque volvió a remarcar que “el Barcelona es el mejor equipo del mundo”.